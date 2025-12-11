情侶認養「斷腿米格魯」隔天就棄養 米可白心疼：二次傷害

米可白持續關注「人人犬舍」後續狀況。（圖／翻攝自米可白臉書）





女星米可白先前為了苗栗公館「人人犬舍」發聲，更點名縣長鍾東錦應該要重視這件事。11日她再度發文，透露有隻腳斷掉的米格魯，被一對情侶抽中認養後，立刻就被棄養，讓她心疼不已，貼文曝光後也引發討論。

米可白表示，原本以為這隻米格魯是被認識的志工帶回家照顧，後來才知道，「他是被一對情侶抽中籤後認養，結果第一天送去美容院洗澡…立馬就被棄養。謝謝願意在第一時間接住他，把他收編下來的美容店老闆。真的感謝你」

米可白也向外界喊話，「這些孩子不是物品，是一份責任。不是你不想要，就可以丟掉的生命。」她進一步指出，尤其是從繁殖場出來的毛小孩，多半都有身體狀況，需要的醫療、照護費用也更多、更不容易，「如果沒有準備好承擔，就拜託不要勉強認養。」更直言「棄養是二次傷害」。

