情侶誠品遇襲逃難救跌倒路人！ 當事人謝「陌生雙手」

台北市 / 綜合報導

台北隨機攻擊事件釀死傷，也有不少當事人開始發文還原目擊過程，有名男子就表示，和女友在逛街卻遇上嫌犯張文，當下第一反應就是保護女友，而兩人逃難過程，還幫助一名跌倒、受傷的女性，事後當事人也發文感謝，在危難過程獲得許多陌生人幫助。剛好就在同一層的誠品店員也說，很多人當下都被嚇到，還有抱在一起哭，但還是優先護著顧客逃離。

幾名警消從眼前跑過，人群擠在小小櫃台後動都不敢動，隔著鏡頭都能感受到，錄下畫面的當事人仍在顫抖，19號晚間在台北車站和中山站，接連發生隨機傷人案後，嫌犯張文持著利器衝進誠品南西百貨，目擊者表示即便過了一天仍有PTSD。

廣告 廣告

還原事發畫面原PO表示，當時跟女友在挑戒指，突然一堆人衝過來大喊「有人拿刀」，緊接著原PO就看到一個，穿著全黑裝扮的人走上來，左手拿著利器和他兩眼對視，下一秒張文就朝原PO進行攻擊，過程中還拚命用手護住女友把她往後推，逃跑的過程中還有一名同行女子摔倒在地，女友馬上扶她起來。

誠品南西店4樓店員說：「看到他舉起刀追那個女的，追到服務台，我算是殿後，我們全部女生都擠在一起，因為當天服務台好像只剩兩個男孩子。」

歷劫重生好不容易逃到百貨外，疑似就是被這對情侶檔救起的網友也發文，事發當下看到一把利器向她揮了過來，因為當時被其他逃跑的人群撞倒。第一下砍到她手中的專輯，第二下砍到她的手指，就在她最無助的時候，有個男生拉了她一把，緊接著就被一對情侶拉著一起跑，非常感謝當時幫助她的陌生人。

誠品南西店4樓店員說：「大家就是有的有抱在一起哭，然後他們就說，顧客沒事，大家就放心了，比較大間的店面，都會有更衣室叫顧客進去，大家都把顧客往外推，顧客還說發生什麼事，說不要問了，有發生命案大家趕快跑。」即使事發當下內心同樣忐忑不安，但危難時刻挺身施救的舉動令人動容。

原始連結







更多華視新聞報導

美佛州颶風「密爾頓」猛撲 公路湧現逃難車潮

離譜！ 情侶吵架闖鐵軌「女賭氣倒臥」 列車鳴笛急剎

台中出租套房惡火燒死情侶 爆火警前女疑傳呼救

