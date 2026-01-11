國際中心／張予柔報導



馬來西亞吉隆坡近日發生一起令人震驚的暴力性犯罪事件，一對年輕華裔情侶深夜在車內拍攝「吃播」影片時，竟遭陌生男子假冒保安人員，持警棍闖入恐嚇，不僅被勒索金錢、搶走手機，女子更在挾持下遭到性侵。案件曝光後引發社會譁然，警方已迅速鎖定嫌犯身分並將其逮捕歸案。





情侶車內「拍吃播」遭搶劫！女被惡徒侵犯5小時…嫌囂張稱：過去也這樣過

情侶深夜在車內拍「吃播」時，遭陌生男子持警棍假冒保安盤查，趁機勒索、沒收手機。（示意圖，非當事人／翻攝自Ｘ）

根據馬來西亞《中國報》報導，事件發生在本月6日深夜11時30分左右，地點位於吉隆坡文良港熱水湖一帶的漢堡攤附近。當時19歲華裔女子與20歲男友買完宵夜後，將車輛停靠路邊，在車內進行時下流行的「吃播」拍攝挑戰。約一小時後，一輛陌生轎車突然停在兩人車旁，一名男子上前敲窗盤查，質問兩人在車內的行為。

該名男子隨後誣指情侶「在車內發生性行為」，並亮出警棍，自稱是負責該區的保安人員，威脅若不配合就要將兩人送往警局處理。嫌犯藉此製造恐慌，先取走了兩人的身分證件，再強迫他們以260令吉（約新台幣2000多元）購買其兜售的香水。由於女子身上沒有現金，嫌犯便要求以轉帳方式付款，隨後沒收了兩人的手機，切斷他們對外聯繫的管道。

嫌犯假冒保安持警棍恐嚇，挾持情侶近5小時性侵得逞，警方已循線逮捕24歲男子並展開調查。（示意圖，非當事人／翻攝畫面）

沒想到，嫌犯在得手後仍未罷休，竟威脅女子必須「陪伴」他一小時，否則就會找來其他人到場。兩名受害者因長時間處於驚恐狀態，不敢反抗，只能被迫聽從指示。隨後嫌犯進入車內，強迫女子進行猥褻行為並性侵得逞。整起事件歷時約5小時，嫌犯離去前甚至囂張表示，曾以相同手法對待過其他受害者。





警方證實已接獲女事主報案，吉隆坡旺沙瑪朱警區主任莫哈末拉津助理總監表示，警方已依刑事法典第392條文（搶劫）及第377C條文（未經同意的違反自然性行為）立案調查。經循線追查，警方8日在雪蘭莪州白沙羅地區逮捕一名24歲巫裔男子，目前已獲法官批准延扣至本月14日，以釐清是否涉及其他案件及完整犯案經過。





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

