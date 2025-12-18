情侶車道並肩走 男友遭公車後照鏡「巴頭」

桃園車站附近，有民眾走在路邊，突然被公車後照鏡撞到後腦杓。（圖／東森新聞）





桃園車站附近，有民眾走在路邊，突然被公車後照鏡撞到後腦杓，司機說當下準備進站，有看到人，因此將車頭向左轉，但後照鏡還是撞到民眾，有人質疑走在車道上不被撞才怪，但用路人表示，事發地點沒有騎樓和人行道，所以只能走在車道上，對此客運公司表示，若民眾要求賠償，將負起責任。

一對情侶走在車道上，還在看一旁店家招牌，公車開過去，後照鏡突然巴蕊，男子痛到立刻摸頭彎下身，女友也上前關心，司機發現後立刻下車問男子要不要報警或送醫？但男子沒回應，只走到公車前方拍了車牌就自行離去，事發在桃園車站附近民生路上，當時司機準備靠站，看到有民眾站在車道上，因此將車頭往左撇，沒想到右方的後照鏡還是打到人。

廣告 廣告

其他客運駕駛：「其實這個（後照鏡）高度，取決於駕駛的高度啦，對啊卡車就會比較高啊，卡車的後視鏡會比較高，因為它視野比較高。」

實際測量四台客運，後照鏡的高度都落在150到153公分，等於一般成年人，如果太靠近車輛都會被撞到，根據法規，公車後照鏡也沒有法定的安裝高度，只要駕駛在正常姿勢下能清楚看到後方和側面就算合格。現場，回到巴蕊現場，一旁更都是機車停車格，沒騎樓也沒有人行道，因此行人只能走在馬路上，因此這回才會有行人站到車道上被後照鏡巴蕊。

其他行人林先生：「因為這邊路上也滿多，會有臨停的車子，導致行人要更走到馬路中間去，就會更危險。」

其他行人洪小姐vs.記者：「這一條路有行人可以，安全走路的地方嗎，（比較沒辦法）。」

對此桃園客運回應，駕駛後續因為和民眾同向，因此已留下聯繫方式，若接獲對方提出賠償請求，將依肇責負相關責任。車站附近馬路人多車多，結果沒人行道和騎樓，人車爭道，公車閃人不及，後照鏡敲到路人的頭，真的好痛。

更多東森新聞報導

地牛翻身！19:32 花蓮發生規模5.1地震

惡煞爬車窗談判遭狠甩在地！找警告狀全遭抓包藏毒

69歲駕駛衝撞路邊機車 17台機車車損無人傷

