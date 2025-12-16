情侶都去新北耶誕城約會？ 工作人員厭世喊：通道沒有愛情啊

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

聖誕節即將到來，不少人會趁著周末前往新北耶誕城約會慶祝節日，因此每年板橋周圍都被擠得水洩不通。近日，一名網友發布一段影片分享，昨（15）在逛耶誕城在行經通道時，聽見工作人員拿著大聲公喊道：「沒什麼事就往前走了，要拍照我們找欄桿拍，不要停在路中間喔，謝謝！」引起網友熱議。

聖誕節即將到來，不少人會趁著周末前往新北耶誕城約會慶祝節日，因此每年板橋周圍都被擠得水洩不通。（圖／新北市政府觀光旅遊局）

一名網友在 Dcard 上以「板橋耶誕城之工作人員的厭世宣導」為題發文，並附上一段工作人員拿著大聲公喊：「通道處請不要停留拍照好嗎？通道沒有愛情啊，這裡大多數都是有男女朋友在約會的地方」、「你停在這邊久了還是一樣單身啊，我停了2年也沒交過女朋友」，因為不少人在行經通道時會停下腳步與周圍的燈海的拍照，造成後方人潮擁擠。

在聽完工作人員的宣導後，原PO笑稱：「可惡，嗆我嗆夠沒QQ，但反而更想停下來聽他說了什麼」，笑倒大批網友，紛紛在留言區表示：「認真工作，值得加雞腿」、「本來不想停，聽到他講話的內容，只想停下來」、「麻煩給他加薪，紅包外面寫『相信愛情』」、「住板橋對耶誕城已經麻痺不想去了，但看到他這麼好笑不去朝聖一下感覺對不起他的認真」。



