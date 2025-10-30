情侶都是排休制工作 能培養感情？網揭心態：另有1大好處

許多網友認為情侶雙方都是排休度有1大好處。示意圖／photoac

工作種類多元，有些行業見紅就休，有些行業則是排休制度；然而許多情侶藉由休假日培養感情、出遊，一名網友就在社群問「2個都是排休的人，感情好維持嗎」；起初擔心作息不一難以安排行程、培養感情，後來才發現排休制度其實也有1大好處。貼文一出，許多網友紛紛表示認同，也有網友分享不同看法。

一名網友在社群分享，與男友雙方皆為排休制工作，起初擔心會因為行業不同，難以安排時間、維持感情，後來才發現，其實排休制度也有它的甜；舉例2人皆為平日休假，可以避開人潮景點、餐廳，若單獨休假，就能趁對方上班時處理自己的事。

原PO認為，彼此都有自己的節奏，反而不容易膩，也因為無法天天見面，讓每一次的相處都更加珍惜、更懂得在工作與生活間平衡。

貼文一出，一票網友表示認同，不僅平日出遊人少舒適，旅行費用更是便宜1至2倍，雖然連假能與其他好友相約出遊，不過「別人的淡季就是我們的旺季」，可以避免旅程擁擠、勞累甚至凌亂，業者服務品質也會提高。

不過部分網友則認為，無論排休性質與否，「只要有心都不是問題」；另外也有網友點出，彼此有自己的生活節奏，也願意為對方喬時間「這種關係很健康」，同時也只有在健康的關係之下才能夠穩定情感。



