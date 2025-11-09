情侶酒後爭執女友失足墜河 男友急下水救人「雙雙受困」

高雄市仁武區情侶因口角爭執，女子醉倒墜入澄德路橋下河道，男友垂降救援雙雙受困，消防人員利用吊籃將2人救起。(圖／翻攝畫面)

高雄市仁武區8日傍晚近6時發生墜河意外。31歲邱姓女子與30歲范姓男友疑因口角爭執，邱女負氣離去後疑似因飲酒泥醉，不慎墜入澄德路橋下河道。范姓男友發現後，立即借用路人繩索垂降河道救人，兩人一度受困。

警消人員獲報抵達現場，利用吊籃成功將兩人吊掛上岸。由於近日未下雨，水位淺，兩人皆無生命危險。邱女腿部扭傷、意識清楚，送醫治療後並無大礙，范男則無明顯外傷。

據了解，，邱姓女子與男友范男疑因細故發生口角爭執，邱女一氣之下負氣步行離去。范男擔心安危，駕車沿途尋找女友行蹤，行經澄德路橋時發現女友，但此時邱女疑似因飲酒泥醉，不慎墜入橋下河道。范男趕緊向路人借繩索，自行垂降河道救人，結果也陷入險境。

仁武分局呼籲，情侶或家人發生爭執時應保持冷靜理性，避免酒後情緒失控導致危險。如遇緊急狀況，應立即撥打110或119尋求協助，切勿貿然行動以免危及自身安全。

