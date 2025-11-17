情侶酒後路邊上演全武行 警揪出未成年少女無照酒駕被逮

情侶當街互毆，警方到場意外抓到其中一人未成年又酒後騎車。 (圖／TVBS)

一對情侶在新北市土城區發生激烈爭吵，隨後在馬路上演出全武行，不僅當街互毆，還從馬路打到人行道。事件發生於16日深夜11點多，警方獲報趕到現場後，不僅制止了兩人的衝突，更意外查獲一起酒駕無照案件。這對情侶分別是18歲的潘姓女子和她未成年的女友，因不明原因發生口角，最後演變成暴力衝突，結果雙雙面臨法律制裁。

當晚在新北市土城中華路一段，一名穿白衣的女子手持安全帽，朝著黑衣女子身上連續攻擊。被打的黑衣女子完全無法閃躲，只能不斷往旁邊退卻，但白衣女子仍持續追打，從馬路一路打到人行道上。附近民眾見狀大聲喊道要報警，有民眾喊著「不要再打了喔，我找警察來了」，但兩人似乎都憤怒至極，完全不理會旁人勸阻。隨後情況反轉，白衣女子倒在地上，反被徒手攻擊。

警方接獲報案後立即趕到現場，除了將雙方隔開外，第一件事就是開出罰單。警方總共開出兩張罰單，一張是因為未滿18歲騎機車，另一張則是因為現場有濃濃酒味而被查獲酒駕。這兩項違規行為依法重罰，還必須扣車牌。

經警方調查，當街互毆的兩人原來是一對情侶，18歲的潘姓女子和她未成年的女友因不明原因發生口角，最後在路邊互毆。廣福所所長陳高權表示，現場發現有酒駕情形，酒測值達0.18且無駕照，警方依法開單、扣車並舉發，相關家暴情形也依規定通報。

這場情侶口角意外被揪出酒駕違規，結果是機車兩年不能再騎，而潘姓女子也要被連坐處罰。兩人因情緒過於激動，最終付出不小的代價。

