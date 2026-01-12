情侶開名車撞電桿 3百戶停電

一對年輕情侶駕駛賓士名車，途經頭城鎮青雲路時，撞倒路邊變電箱及電桿，造成附近370多戶用電戶發生大停電。 （民眾提供）

記者林坤瑋∕宜蘭報導

宜蘭縣於十一、十二日兩天發生三起車禍，三星鄉二輛自小客車相撞烏龜翻，一名駕駛受傷送醫；冬山鄉一處交叉路口發生汽機車相撞，汽車栽進水溝；一對年輕情侶駕駛賓士名車，途經頭城鎮青雲路時，撞倒路邊變電箱及電桿，造成附近三百七十多戶用電戶發生大停電。

宜蘭縣於十一、十二日兩天發生三起車禍，三星鄉二輛自小客車相撞烏龜翻，一名駕駛受傷送醫。（三星警分局提供）

冬山鄉十一日上午九時多，一名機車騎士行經田間小路的交叉路口時，與另一輛汽車發生劇烈碰撞，騎士當場被撞彈飛，撞上反光鏡後重摔在地，而汽車也因撞擊失控栽進一旁水溝。兩車疑似因為在閃燈路口互相沒禮讓，才發生碰撞，事故造成兩人受傷，所幸均意識清楚，經送往醫院治療。

三星鄉十一日上午十一時四十四分許，黃姓男子（三十八歲）駕駛自小客車，與邱姓男子（五十六歲）駕駛自小客車在路口碰撞，其中一輛自小客車烏龜翻，造成黃男受傷，隨即由救護人員送往羅東聖母醫院救治，無生命危險，雙方酒測值均為零。

十二日凌晨一時許，一對情侶駕駛賓士名車途經頭城鎮青雲路中油加油站附近時，不明原因撞倒路邊變電箱及電桿，瞬間整條道路路燈及三百七十餘用電戶停電，深夜巨大的撞擊聲，民眾紛紛外出查看，警方據報也派員前往現場，將肇事情侶帶回偵訊。