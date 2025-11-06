即時中心／温芸萱報導

台南市柳營區今（6）日凌晨傳出雙屍命案。一輛轎車久停未動引起民眾注意，報案後警消破窗查看，發現車內一男一女已明顯死亡。警方初步排除外力介入，已報請檢方相驗，全案仍待釐清。

台南市柳營區今（6）日凌晨發生一起雙屍命案，一對年輕男女陳屍車內。據《ETtoday新聞雲》報導，今日凌晨時分，有民眾發現義士路一段高鐵橋下停著一輛可疑轎車許久未動，心生警覺報案。警消趕抵現場後破窗查看，發現車內一男一女已明顯死亡，場未見打鬥或外力侵入痕跡。

根據了解，台南市消防局於凌晨2點33分接獲報案，指稱橋下有民眾受困車內，疑似有人昏迷。救護人員到場後立即破窗搶救，但兩人已明顯死亡，未送醫急救。

警方後續調查發現，死者為二十多歲的年輕情侶，雙方家屬隨後趕赴現場協助確認身份。知情人士指出，女方近期情緒起伏較大。新營分局已報請檢察官指揮偵辦，將進一步釐清兩人死亡的經過與原因。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

原文出處：快新聞／情侶陳屍車內 台南高鐵橋下驚見雙屍命案

