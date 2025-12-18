情侶陽光運動公園1死1昏迷！高大成分析了

新店陽光公園情侶1死1昏迷命案現場。（圖／東森新聞）





新店陽光運動公園前天（16日）發生1死1昏迷的命案，一名卞姓男子倒在欄杆階梯旁邊已無生命跡象，送醫後宣告不治；他身邊的詹姓女子陷入昏迷，目前還在加護病房。由於現場留有高粱酒瓶，不排除是清晨氣溫較低，加上飲酒後失溫。法醫高大成也針對此案做出分析。

據了解，65歲卞姓男子與45歲詹姓女子為情侶關係，交往約10餘年，2人都是從事保全業，16日上午被發現倒臥在陽光橋下，送醫後1死1昏迷。法醫高大成指出，冬天室外溫度如果低於20度，就有可能發生失溫，尤其在喝酒後更容易發生，因為酒精會使血管擴張、身體散熱速度加快，一旦體溫低於28度幾乎回天乏術；酒精濃度0.8就可能導致酒醉失溫。

高大成也表示，卞男跟詹女可能是喝酒之後在室外睡著導致失溫，睡著後每小時體溫下降一度，8小時內就可能死亡。高大成研判當時兩人可能都喝醉了，女性酒精代謝較快，誤以為穿多不會冷，但其實酒醉會加速散熱跟出汗，厚重衣物容易產生水氣反而更容易失溫。

高大成也指出，除此之外還需要檢視現場，包括酒瓶有沒有第三人的指紋，或是酒液中是否含有安眠藥物等。轄區警方已經封鎖現場，發現並無打鬥跡象也無外力介入，後續將對卞姓男子遺體進行相驗，確切死因仍有待釐清。

