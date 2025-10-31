情侶飾品熱議榜出爐！ 「戒指」穩坐冠軍





觀察近一年網友針對「情侶飾品」的討論，「戒指」以壓倒性的聲量穩居冠軍寶座。戒指作為愛的承諾與連結的象徵，是許多情侶挑選對飾時的首選。

客製化價值： 網友熱議，選擇銀質、玫瑰金或刻有專屬字樣的客製款對戒，不僅能展現獨特意義，客製過程本身也是一種「共同創造回憶」的方式，讓戒指更具紀念價值與情感溫度。

意義延續： 有網友分享，情侶對戒的意義是「要一路戴到結婚」，使其成為愛情的長久見證。

手鍊／手環象徵「守戀」，項鍊適合日常穿搭

除了戒指，其他低調實用的飾品也廣受歡迎：

手鍊/手環： 因「手鍊」諧音「守戀」，意味著守護戀情，常被作為戀人間的定情物。網友認為，手鍊或手環相較於對戒，「宣示意味」沒那麼強，更適合不愛高調放閃的情侶們。

項鍊： 互送項鍊則有「把愛掛在心上」、「心繫彼此」的的寓意。不少人認為項鍊更能融入日常穿搭作為造型亮點，具紀念意義又不失時尚感。

實用小物：情侶對錶與太陽眼鏡

在實用型的情侶飾品中，有兩項產品獲得高度關注：

情侶手錶： 同款或相近款式的情侶手錶，因其低調實用，能不著痕跡地放閃，在學生與上班族間都相當受歡迎。市面上品牌經常推出的對錶組合，也吸引許多網友分享開箱。

太陽眼鏡： 尤其在夏季出遊時，情侶一起戴出門，不僅能造型加分，同框合照的視覺效果也更一致。更有KOL分享利用隱形眼鏡PP杯再製的環保墨鏡，為飾品注入專屬儀式感與環保理念。

不論選擇哪一種「愛情信物」，其核心價值都在於傳達新人誠摯的心意。為愛人挑選一個屬於彼此的小幸福，才能為生活增添浪漫與難忘的回憶。

