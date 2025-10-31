情侶飾品熱議榜出爐！ 「戒指」穩坐冠軍
觀察近一年網友針對「情侶飾品」的討論，「戒指」以壓倒性的聲量穩居冠軍寶座。戒指作為愛的承諾與連結的象徵，是許多情侶挑選對飾時的首選。
客製化價值： 網友熱議，選擇銀質、玫瑰金或刻有專屬字樣的客製款對戒，不僅能展現獨特意義，客製過程本身也是一種「共同創造回憶」的方式，讓戒指更具紀念價值與情感溫度。
意義延續： 有網友分享，情侶對戒的意義是「要一路戴到結婚」，使其成為愛情的長久見證。
手鍊／手環象徵「守戀」，項鍊適合日常穿搭
除了戒指，其他低調實用的飾品也廣受歡迎：
手鍊/手環： 因「手鍊」諧音「守戀」，意味著守護戀情，常被作為戀人間的定情物。網友認為，手鍊或手環相較於對戒，「宣示意味」沒那麼強，更適合不愛高調放閃的情侶們。
項鍊： 互送項鍊則有「把愛掛在心上」、「心繫彼此」的的寓意。不少人認為項鍊更能融入日常穿搭作為造型亮點，具紀念意義又不失時尚感。
實用小物：情侶對錶與太陽眼鏡
在實用型的情侶飾品中，有兩項產品獲得高度關注：
情侶手錶： 同款或相近款式的情侶手錶，因其低調實用，能不著痕跡地放閃，在學生與上班族間都相當受歡迎。市面上品牌經常推出的對錶組合，也吸引許多網友分享開箱。
太陽眼鏡： 尤其在夏季出遊時，情侶一起戴出門，不僅能造型加分，同框合照的視覺效果也更一致。更有KOL分享利用隱形眼鏡PP杯再製的環保墨鏡，為飾品注入專屬儀式感與環保理念。
不論選擇哪一種「愛情信物」，其核心價值都在於傳達新人誠摯的心意。為愛人挑選一個屬於彼此的小幸福，才能為生活增添浪漫與難忘的回憶。
更多新聞推薦
其他人也在看
災後送暖 創價學會花蓮辦蕭勤紀念展暨音樂會
0923花蓮堰塞湖溢流造成嚴重災害，台灣創價學會第一時間深入災區，投入救災工作並發起捐款，同時關注災後心靈重建。為延續對花蓮的關懷，創價美術館花蓮館持續舉辦藝文展覽，為地方注入溫暖與希望。即日起，「宇中廣新聞網 ・ 3 小時前
行人路口事故釀93死 不停讓舉發飆8.6萬件罰款破2.8億
1至7月行人路口事故 釀93死今年1月至8月警察機關舉發道路交通違規約1096.6萬件，前三名為違規停車、超速及不依規定轉彎，其中違停與不依規定轉彎分別較去年同期增加14％與25％。再以車種分析，汽車占58％、機車占39％，汽車違規以違停與超速占大宗、機車則是違停和闖紅燈。近...CTWANT ・ 44 分鐘前
「手心的光」照亮重生路 芥菜種會技藝展見證以工帶振力量
基督教芥菜種會今（31）日於花蓮習藝所舉辦「手心的光」2025技藝班成果展開幕儀式，匯集花蓮、台東、高雄及台中習藝據點的學員作品，透過縫紉、編織與植物染等文創成果，呈現一群人在困境中透過技藝培訓，用雙中廣新聞網 ・ 3 小時前
韓中峰會登場前 北韓：朝鮮半島非核化是白日夢
北韓官媒中央通信社(KCNA)報導，北韓今天(1日)表示，朝鮮半島非核化是個不切實際的「白日夢」。南韓已表示，將在今天稍後和中國舉行的峰會上討論這個議題。 報導引述北韓外務省副相朴明浩(Pak Myong Ho)的聲明指出，南韓還是沒有意識到它極力否認北韓是個核武國家、並談論著實現非核化的白日夢，只不過是暴露出它的缺乏常識罷了。 中國國家主席習近平與南韓總統李在明(Lee Jae Myung)，今天將在慶州(Gyeongju)的亞太經濟合作會議(APEC)論壇場邊舉行峰會。 南韓總統府10月31日表示，習近平與李在明將討論朝鮮半島非核化問題。 北韓已表示，作為核武國家的地位不可逆轉，並為擁核辯護，稱這是因應美國核威脅「不可避免的選擇」。中央廣播電台 ・ 35 分鐘前
守護弱勢族群與高風險長者 臺東115年帶狀疱疹疫苗補助起跑
為了守護弱勢族群與高風險長者健康、落實預防醫學理念，臺東縣長饒慶鈴10月31日宣布，臺東縣正式於明(115)年啟動帶狀疱疹疫苗補助措施，展現公部門推動健康政策的決心。饒慶鈴表示，臺東縣政府重視長者的健康，俗稱「皮蛇」好發於50歲以上成年人，隨著人口老化與慢性疾病增加，帶狀疱疹的發生率逐年上升。感染後不僅會引起皮膚劇烈疼痛，還可能留下長期神經痛的後遺症，影響生活品質，接種疫苗可有效預防，但疫苗費用高昂，一劑疫苗約8千至9千5百元，使多數民眾卻步。為了降低弱勢族群及長輩的負擔，也降低帶狀疱疹造成的神經疼痛與不便，並提升民眾防護力及健康，縣府特別規劃115年推出疫苗補助方案，讓民眾能以更親民更便利的方式獲得免疫保護。衛生局說明，補助對象以50歲以上的低收及中低收入戶、65歲（原住民55歲）以上具有高風險因子（癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、人類免疫缺乏病毒感染、使用免疫抑制劑患者等）的族群接種疫苗，符合條件者可至衛生所完成接種，期盼減輕民眾負擔，提升接種意願。詳細補助標準與施打流程，將公布於縣府及衛生局官網，並同步於各鄉鎮衛生所公告。衛生局進一步指出，預防重於台灣好新聞 ・ 49 分鐘前
水利署全力動員辦理馬太鞍溪災後疏濬 加速恢復河防安全
經濟部水利署今（31）日表示，因應今年9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖於樺加沙颱風期間發生溢流，造成下游河道嚴重淤積，為防範後續豪雨再度引發災害，水利署已全面啟動災後緊急疏濬作業，動員全國各河川局及所屬單中廣新聞網 ・ 3 小時前
「左流右新」第二階段 今起開放接種
今(114)年公費流感疫苗及新冠LP.8.1 疫苗於11月1日起開始第二階段接種，第二階段施打對象為50至64歲無高風險慢性病成人。宜蘭縣目前有87家合約院所可提供流感疫苗接種服務，62家合約院所可提供新冠LP.8.1疫苗接種服務；宜蘭縣府衛生局11月份亦持續安排校園集中接種服務，而各鄉(鎮、市)衛生所11月份亦已安排97場次社區接種及26所校園接種場次來提供服務。依據衛福部疾病管制署統計，今年公費流感疫苗接種人數約為去年同期的1.2至1.3倍。回顧過去5年接種量，今年10月有望超越，成為接種最踴躍的一年。隨著流感疫情與低溫，民眾對疫苗的需求明顯提升，宜蘭縣公費流感疫苗已採購13萬劑，自10月1日開打後，截至10月底已接種8萬多劑，使用率超過6成，10月底由中央再增撥4,070劑，預估12月前疫苗將用罄。宜縣府衛生局長徐迺維表示，宜蘭縣近半個月來天候不佳，間接影響疫苗施打率;呼籲符合公費流感及新冠疫苗資格且尚未接種的民眾，尤其是65歲以上長者、幼童、學生、醫護人員及高風險族群等11類對象，要把握時機，請攜帶健保卡儘速前往合約醫療院所接種疫苗。宜縣府衛生局亦提醒接，種完疫苗後，仍請保持手台灣好新聞 ・ 59 分鐘前
中俄朝頭殼抱著燒 韓國若造核潛艦日本也會跟進
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）30日同意讓韓國建造核動力潛艦。《日本經濟新聞》報導，如果韓國最終擁有核潛艇，可能會顯著改變東亞的安全格局。早已持續爭辯是否擁有核潛艦的日本也將受到影響。 報導指出，中國和俄羅斯都擁有核潛艇。據信，中國在東海、南海和西太平洋地區部署核潛艇。俄羅斯的戰略核潛艇則在鄂霍次克海活動。 日本和韓國目前僅擁有常規柴電潛艦。為了對抗中國和俄羅斯，兩國一直依賴美國的核子潛艇能力。雖然美國潛艇的實際行動情況不明，但據信它們在整個太平洋地區都有活動。這些潛艇為日本和韓國提供了對抗中國和俄羅斯的威懾力量。 報導指出，核潛艇雖然能夠長時間遠距離潛航，但建造成本比柴電潛艦高出好幾個零。環繞韓國的黃海、東海和日本海水域狹窄，即使在韓國國內，對於是否有必要使用核潛艇來保衛週邊海域也存在分歧。 如果韓國的核潛艇投入使用，它們很可能會像美國、中國和俄羅斯那樣部署在廣闊的太平洋，並可能與盟友美國進行聯合行動。在太平洋國家中，澳大利亞正與美國和英國合作，計劃部署其首艘核潛艇。 這些發展也會對日本的國防戰略產生影響。可能會出現這樣一種局面：美國將太平洋地區的防新頭殼 ・ 51 分鐘前
中央拚綠電KPI 學者憂影響生態
烏山頭水庫光電板風波未歇，北市議員又揭露中央三度發函「覬覦」翡翠水庫。學者直言，可理解是中央為達ＫＰＩ而想盡辦法；環團直...聯合新聞網 ・ 44 分鐘前
北市公館圓環拆除滿月 「交通事故減少逾4成」車流順暢漸回穩
羅斯福路與基隆路口的公館圓環因路況複雜、車輛交織，常發生事故，是否該拆除圓環爭論多年。台北市長蔣萬安3月裁示以市民交通安全為優先，因此拍板拆除，自9月13日動工，提前於9月29日通車。雖然圓環拆除後的首個上班日車流壅塞，但隨著市府持續調整號誌秒數分配及道路線型措...CTWANT ・ 41 分鐘前
2025年10月Yahoo戲劇影集排行榜Top10！金馬影后華劇好給力！趙露思靠作品證明實力！《暗河傳》《颱風商社》《善良的女人夫世彌》也都好好看
2025年10月追劇排行榜名單來也，趙露思靠作品《許我耀眼》證明螢幕魅力與實力！3大金馬影后舒淇、李心潔和賈靜雯在《回魂計》中飾演「女兒被詐騙集團拐騙」的傷心媽媽！潤娥古裝版黑白大廚《暴君的廚師》今年最歡樂，陸劇《入青雲》、《一笑隨歌》、《暗河傳》和《餘生有涯》也都上榜。一起從Yahoo搜尋結果來找到更多熱榜好劇！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 4 小時前
橘世代／【悲傷療癒─AI復活親人】轉換悲傷 用AI對話愛女
「我沒有要走出來！」音樂製作人包小柏在二○二一年底失去愛女包容，他和太太曾有半年幾乎無法言語，深怕每句話都會揭開傷痛；他...聯合新聞網 ・ 44 分鐘前
橘世代／【悲傷療癒─AI復活親人】專家：誰能動用數位遺物 仍存灰色地帶
隨著人工智慧技術快速發展，「數位來生」不再是科幻情節，而成為社會真實。實踐大學法學院講座教授、人工智慧法律國際研究基金會...聯合新聞網 ・ 44 分鐘前
翡翠水庫設光電 北市堅拒中央
水庫光電板爭議持續延燒，經濟部水利署前三年連續發函台北翡翠水庫管理局，要求評估在翡翠水庫設置光電板的可行性，國民黨議員昨...聯合新聞網 ・ 44 分鐘前
蘋果報喜 大立光、鴻海追單可期
蘋果公司（Apple）公布亮眼財報，預告本季iPhone可望趕上假期商機，雖然大立光看11月拉貨動能下降，但法人認為追單...聯合新聞網 ・ 37 分鐘前
路透：台灣燃氣發電創高 阻亞洲轉型
路透十月卅一日評論指出，台灣今年燃氣發電占比創新高。這將阻礙亞洲，甚至全球能源結構朝向增加潔淨能源的趨勢。聯合新聞網 ・ 44 分鐘前
順藥狂跌 法人評等下調、目標價227.5元
[NOWnews今日新聞]晟德集團旗下順藥日前公布，急性缺血性中風新藥LT3001臨床二期結果，市場不埋單，股價連日下跌，從22日的收盤價310元，下跌逾三成，更被在30日遭櫃買中心列入注意股。法人近...今日新聞NOWNEWS ・ 43 分鐘前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 21 小時前
CNN揭露台灣對川普遊說受挫！宴請美官員無1人出席「嚴重到想另闢管道」
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導CNN刊登一篇「TaiwanworriesaboutUSsupportwaveringaheadofTrump’smeetingwithXi」的文章，揭露台灣外交對美國總統川...FTNN新聞網 ・ 20 小時前