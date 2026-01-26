情侶香奈兒戒指？金宣虎「發文前會問高允貞」大量同款小物爆緋聞 坦言醜聞風波「沒想澄清」

金宣虎、高允貞傳緋聞。Netflix提供、翻攝小紅書

南韓演員金宣浩（김선호）與高胤禎（고윤정，常譯為高允貞）主演的 Netflix 影集《愛情怎麼翻譯？》播出後全球熱度居高不下，兩人在劇中跨越語言障礙的化學反應讓觀眾直呼心動，而戲外種種親密互動與疑似「情侶款」的小物，更讓兩人的戀愛傳聞在網路社交平台掀起熱烈討論。

金宣虎與高允貞互動甜蜜。翻攝Naver blog

情侶香奈兒戒指與同款小物引熱議

近日韓國社群平台瘋傳多張對比照，指出金宣虎與高允貞疑似低調交往中。網友發現兩人多次配戴同款式的香奈兒（CHANEL）COCO CRUSH 系列戒指，並頻繁出現大量同款小物，包含相同款式的 VISVIM 黑色後背包，以及在加拿大班夫（Banff）購買的同款棕色小熊吊飾。甚至連金宣虎背包上掛著的白色長型娃娃與綠色吊飾，也與高允貞包包上的掛件高度重合，種種巧合被粉絲解讀為戀情曝光的「情感信號」。

金宣虎、高允貞傳出緋聞，兩人擁有多樣同款小物。翻攝小紅書

坦言發文前會問高允貞

金宣虎在近期接受韓國媒體訪問時，大方分享了與高允貞的私下互動。由於高允貞是公認的「MZ 世代」潮流代表，金宣虎笑稱自己跟不上流行，經常向對方請教網路熱梗。他更透露，現在他在 Instagram 上傳內容前，甚至會特地先傳給高允貞確認，得到對方的「審核」通過後才發布，顯示出對女方品味的信任與兩人的深厚交情。

金宣虎看高允貞時，眼神寵溺。翻攝小紅書

面對傳聞坦言沒想過要澄清

《愛情怎麼翻譯？》展現了一夕之間成為頂級明星的車茂熙被捲入不倫傳聞、家族史等各種「傳聞」的樣子。金宣虎5年前傳出有關私生活方面的負面新聞，也曾有過一夕之間往返天堂與地獄的經歷。當被問到這段時間是否有想針對謠言或假新聞澄清的部分時，他搖了搖頭說：「完全沒有，完全不是那樣。」接著表示：「演戲時，我不會把任何私事代入其中。我看到都拉美這個角色時，只是努力按照劇本盡力而為。其餘的部分，身為演員本來就是要接受大眾評價的立場，我只是盡力努力讓結果變好。」

金宣虎與高允貞傳出緋聞。翻攝小紅書

金宣虎、高允貞一起用餐。翻攝小紅書

拍攝現場的心動瞬間

面對戲外的緋聞，金宣虎並未刻意避嫌，反而大讚高允貞在片場極具魅力。他回憶在義大利與加拿大拍攝期間，高允貞經常主動關心疲憊的工作人員，那份溫暖與可愛的特質讓全場都深受吸引。金宣虎坦言，高允貞在現場確實展現了許多令人心動的瞬間，這也讓他能更順利地帶入劇中口譯員「周浩鎮」的情感。

金宣虎、高允貞拍攝花絮，互動甜蜜。翻攝小紅書

《愛情怎麼翻譯？》主演金宣虎與高允貞。Netflix提供

金宣虎讚高允貞很有魅力。Netflix提供

高允貞（右）展現了許多令人心動的瞬間。Netflix提供



