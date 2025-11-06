情侶鬧糾紛「女氣到呼吸中毒」 機靈警1招救她一命

大陸一對情侶吵架後，女子疑似情緒激動過度呼吸，靠機靈員警協助用袋子呼吸法穩定情緒。（圖／翻攝自微博／現代快報）

情侶相愛容易相處難，多少可能會發生爭吵。大陸江蘇蘇州近日發生一起急救事件，一名女子與男友發生糾紛，警方趕抵後發現她情緒激動，竟突發呼吸性鹼中毒，出現抽搐、呼吸困難等症狀。所幸一名警員臨危不亂，憑藉急救知識即時判斷病因，運用「紙袋呼吸法」穩定病情，才避免一場悲劇。

根據陸媒《現代快報》報導，事發於日前一個晚上，蘇州高新區獅山派出所接獲報案，有一對情侶起爭執。但警方到場時，發現報案男子的女友突然呼吸急促、手腳僵硬並出現痙攣。其中一名沈姓員警觀察後判斷，女子可能因情緒過度激動導致過度換氣，體內二氧化碳濃度驟降，引發「呼吸性鹼中毒」。

危急之際，警方一邊通報救護車，而沈警立刻找來乾淨袋子套在女子口鼻前，留出適度空間引導其慢慢呼吸；藉由吸入自己呼出的二氧化碳，女子體內的酸鹼值逐漸恢復平衡，症狀明顯緩解。5分鐘後救護人員抵達現場，確認女子為呼吸性鹼中毒，與沈警現場判斷一致；女子送醫後恢復良好，事後多次向警方致謝。

報導中有醫學專家指出，呼吸性鹼中毒是因過度呼吸導致血中二氧化碳過低，使酸鹼平衡失調，常見於情緒激動、焦慮或過度緊張時。患者會出現呼吸急促、頭暈、手腳麻木、抽搐等症狀，嚴重時可能暈厥甚至心律不整。

專家提醒，若身邊有人情緒激動後出現類似症狀，可暫時採取「紙袋呼吸法」，用乾淨紙袋或塑膠袋覆蓋口鼻，緩慢吸氣吐氣，幫助體內二氧化碳濃度回升，但若症狀未改善，應立即送醫。日常生活中也應學會情緒管理，避免因過度憤怒或緊張引發身體危機。

不過，台灣知名醫師吳昌騰曾在臉書粉絲團《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》指出，過度換氣建議別再用袋子呼吸法，因為患者有氣胸、心肌梗塞或肺栓塞等嚴重疾病，罩上袋子更容易缺氧；吳醫師建議，先引導患者放慢呼吸速度，可以用瑜珈式的腹式呼吸，倘若經過引導呼吸仍沒好轉，請盡快送醫。

