情侶「叭」鬼切騎士 嚇壞！ 竟遭對方持西瓜刀狂追

三重一名男子拿著西瓜刀狂追一對情侶檔，警方到場發現，原來衝突是因為行車糾紛。（圖／東森新聞）





行糾亮出西瓜刀！三重一名男子拿著西瓜刀狂追一對情侶檔，警方到場發現，原來衝突是因為行車糾紛，情侶檔騎車直行，指控男子要往右切沒打方向燈，差點碰撞，按喇叭提醒，對方自摔後，居然衝回家拿西瓜刀和鐵棍不停叫囂，全案朝恐嚇罪偵辦。

深夜11點多，穿著白色雨衣的男子拿著超長西瓜刀朝情侶叫囂。情侶兩人看到刀子，嚇得拔腿狂奔，有民眾目擊全程連忙報案。員警vs.持刀嫌犯：「站左邊站左邊，趴下趴下，（怎樣，不是很秋，過來啊）。」

廣告 廣告

員警包圍嫌犯，但他沒在管，不只無視還很囂張，繼續走向情侶頻頻咆哮。持刀嫌犯：「蛤，不是很秋，嗆我嘛。」

都被隔開還要罵，因為他認為是情侶檔亂按喇叭才害他摔車。事發就在新北三重區三和路四段上，當時雙方就在這個路口發生行車糾紛，嫌犯一氣之下，居然直接衝回家拿刀。遭持刀恐嚇情侶：「他騎車要右轉，完全沒有打方向燈，我男朋友按他喇叭他就自摔，他起來之後就很生氣，對我們叫囂，罵三字經什麼都有，後面突然消失不見，他再出現的時候，我們就看到他手上拿一支大概有60公分的大刀，我們就直接往後逃。」

原來當下情侶兩人只是要騎車回家，卻先遇上驚魂，一聲喇叭聲演變衝突。遭持刀恐嚇情侶：「因為我機車停在原地，我人已經跑到後面去，看到嫌犯家人還把我機車推倒，推到馬路中間，拿酒瓶砸我機車。」

整台機車到處都留下傷痕，就連後照鏡也斷裂，警方當場查扣西瓜刀和鐵棍。32歲龔姓嫌犯摔了一跤，理智線跟著斷，直到被帶上警車還沿路罵，無法控制自己情緒，這下違反社維法、恐嚇罪，被依法送辦。

但對情侶檔來說，因為行車糾紛竟然被持刀恐嚇，過了一晚還是很恐懼。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

被按喇叭嚇到自摔！三重破褲男怒持刀叫囂 落網畫面曝光

雙捷運＋市政紅利＋公園首排！市政帝景6字頭成新置產新焦點

國道汐五高架三重段火燒車！濃煙竄天畫面曝光

