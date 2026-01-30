情侶「階級差異大」 男友狂傳出國照 打工女友火大

一名女大學生表示，雖然放寒假了，但她要打工賺錢，不像男友可以跟家人出國去日本玩，讓她很羨慕家境好的人，因此請男友自己好好玩，不要一直傳照片炫耀，結果男友還是分享了一大堆旅遊照片，讓她非常火大，在網路上分享後引起討論。

一名女網友昨（29）日在Dcard表示，最近男友跟家人去日本玩，出發前一天她就已經先跟對方講好，不要傳旅遊的照片給她看，結果男友還是整路狂傳照片，讓只能留在台灣打工的她非常不爽。

原PO指出，她上班已經累得要死，下班根本不想看男友炫耀出去玩的照片，她也老實坦承，很羨慕家境好的人不用浪費時間打工，不像她只能把想出去玩的心情壓抑下來努力賺錢，「我承認我可能比較自私，但真的不要再傳照片給我了好嗎？重點是我已經講過了」。

文章上線後引起討論，不少人喊「已經提前講過了，男友為什麼不能體諒妳的心情」、「有提前講就沒問題，請男友將心比心」、「兩人溝通完全無效，感覺要思考是否應該繼續走下去」、「不被尊重真的很白目，挺妳」。

但也有人認為「這樣也太難相處，跟女友分享出去玩的照片哪裡有錯」、「這也太自卑了吧」、「他不跟女友分享，那要跟誰分享啊？傳給別人看以後妳會不會吃醋」、「就是單純分享旅遊的快樂而已，也太小題大作」。

