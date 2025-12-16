情傷太重不敢再愛！80歲王廣德砸錢沉迷上流飯局 竟捲仙塔律師風波

80歲地產富商王廣德捲入仙塔律師風波。翻攝鏡週刊

80歲地產富商王廣德歷經與江柏樂妻子雯雯、以及蔡姓女子兩段刻骨銘心的感情後，讓他對再投入認真戀愛心生畏懼，轉而沉迷於上流社會的飯局文化，他近年幾乎天天豪砸千金，邀約名媛、網紅、貴婦共進高級餐敘，單場消費動輒數十萬元，也才會因此成為仙塔律師風波中的關鍵人物。

天天高級飯局 看名媛網紅爭風吃醋成生活重心

據《鏡週刊》報導，王廣德私下坦言，他只敢把金錢砸在飯局與熱鬧之中，對於再談真感情已經痛到怕了，如今更享受看著女性為他爭風吃醋的過程，既能滿足虛榮心，也不必承擔情感風險。

王廣德（中）高級飯局美女圍繞，生活豪奢。鏡週刊

上流社交圈常客 飯局文化引爆外界關注

而王廣德的兒子王安亞搶走爸爸的女人似乎也不好過，他雖然曾被《機構投資人》雜誌選為台灣區最佳分析師之一，後來卻自行創業開設多家創投公司，因未經金管會核准違法代操台股與期貨，涉案金額近12億元，台北地檢署最終裁定王安亞夫婦緩起訴，須繳回不法所得並支付合計1,500萬元處分金。

王安亞涉12億違法代操 曾讚父親有情有義卻形同陌路

王安亞過去在專訪中仍表達對父親的敬重，稱王廣德為人有情有義，樂於雪中送炭，「爸爸總是抱持著真心對待朋友、不求回報態度，連他的朋友也感同身受。尤其是人生遭逢挫折的朋友，爸爸都會盡力幫忙、雪中送炭。爸爸常用做人要有情有義這句話來勉勵我。」然而現實卻是，父子因感情糾葛形同陌路。



