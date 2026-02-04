情傷暴力案頻傳 心理師：強化情感教育 學習表達並接住負向情緒

台南在3日晚間發生隨機攻擊案，凶嫌疑因感情因素而犯案。諮商心理師藍挹丰今天(4日)表示，台灣的民風與文化喜歡看到「正向情緒」，但應透過情感教育加強表達自己並學習接住他人的負向情緒。諮商心理師羅惠群則建議男性可透過運動、跑步等活動宣洩壓力，匿名專線也是很好的傾訴管道。

台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰4日接受央廣訪問時表示，因親密關係結束而產生的失落、難過、憤怒等負面情緒需要時間與空間消化，所以應接受負面情緒的存在、給予自己悲傷的時間，並找適合的對象抒發情緒，但要注意親友有時會因心急而給予不當建議，例如「他不值得」、「不要浪費時間」，這反而可能造成壓力；另外也可向專業心理師尋求協助。她並建議盡量「該吃要吃、該睡要睡」，減緩多巴胺、血清素等神經傳導物質出現劇烈波動，以穩定情緒。

藍挹丰表示，台灣的民風、文化比較喜歡看到「正向情緒」，這也是情感教育的缺口，她認為如何表達自己的負向情緒並學習接住他人的負向情緒是情感教育、尤其是兩性教育當中相當重要的課題，這需要家庭教育、社會氛圍及法治面共同合作。她說：『(原音)其實很多人是覺得不太知道要怎麼去接住這些負向情緒，所以久而久之也變成要表達負向情緒的人自己壓力也很大，就會覺得說好像我不能夠表達出來，但是其實我們所有的情緒適當的、健康的表達出來，對我們來講都是很重要的。』

藍挹丰強調，真正健康而勇敢的人是能把自己的情緒與身體照顧好的人，社會大眾應建立這樣的共識。

新北市諮商心理師公會理事長羅惠群受訪時則表示，在親密關係中受挫而出現暴力行為者，通常是因為認為親密關係中的另一半是「我的東西」，因此一旦關係結束，便會產生強烈的分離挫折感，出現焦慮、害怕、生氣等複雜情緒，進而失控，透過各種手段如跟蹤、騷擾、言語羞辱「奪回自己的東西」，甚至在網路上散布親密影片，試圖讓對方「社會性死亡」。

羅惠群指出，相較於女性，男性更看重「面子」，擔心被標籤為「失敗者」，他建議可透過男性關懷專線、張老師等「匿名」管道求助，而在政府鼓勵以及年輕世代觀念轉變下，近年也確實越來越多男性接受心理諮商，這是好現象。他說：『(原音)所以通常匿名的這種所謂男性關懷專線會還蠻有效果的，如果你並不願意跟朋友或家人講的話，可以透過這些專線。所以很多人會去打張老師，或有些他其實也會跑到其他類似的諮詢專線裡面去做這樣的一個詢問。』

羅惠群說，遭遇情傷時，女性習慣找閨蜜訴說，而男性因大腦發展與社會化過程，會更傾向於透過「活動」調節情緒，如透過跑步、運動、喝酒等釋放內心的壓力。 (編輯：鍾錦隆)

