情勒陳冠宇打WBC？蔡其昌發文澄清「背後暖心考量」：是為了年輕選手

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

樂天桃猿35歲左投陳冠宇原本婉拒參與世界棒球經典賽台灣隊徵召，但在曾豪駒總教練多次請求下才點頭參賽，引發外界討論，甚至有球迷質疑他是在壓力之下才同意。對此，中職會長蔡其昌今（19）日親自發聲，還原陳冠宇當初婉拒與後來改變心意的真正原因。

蔡其昌親自發聲，還原陳冠宇當初婉拒與後來改變心意的真正原因。（圖／翻攝自蔡其昌臉書）

蔡其昌透過社群平台表示，陳冠宇最初婉拒經典賽，並非因為缺乏意願或不想替國家隊效力，「答案恰恰相反，他非常渴望再次穿上國家隊戰袍。」他強調，披上國家隊球衣對每位球員而言都是莫大榮耀，而對陳冠宇來說，更是一份代表台灣站上世界舞台的責任與重量。

廣告 廣告

正因如此，陳冠宇才做出了比單純說「我願意」更困難的決定。蔡其昌透露，陳冠宇當時考量的是整體國家隊的未來發展，他看見台灣新一代年輕投手逐漸成熟，也明白國際賽需要更多人累積經驗、真正站上舞台，「而那個位置，或許正是某位年輕選手此生唯一踏上國際賽的機會。」即便內心極度渴望，他仍選擇先行禮讓。

對於外界傳出「被強迫」、「情緒勒索」等說法，蔡其昌也直言並非事實，「冠宇比誰都更想再披上Team Taiwan的戰袍，但他選擇成全別人的愛，這反而是最艱難的決定。」他認為，這樣的心境與抉擇，並非外界三言兩語就能理解。

在總教練曾豪駒多次溝通、誠懇邀請下，陳冠宇最終點頭參戰。陳冠宇昨受訪時也表示，休賽季期間始終維持訓練狀態，讓自己隨時做好準備，「既然已經決定要去，就會全力以赴，並不是為了誰而做這個決定，這會是我人生中很好的回憶。」

更多FTNN新聞網報導

陳陳大丈夫點頭了！曾豪駒透漏陳冠宇將加入中華隊集訓

WBC韓國隊少一主力！金河成因滑倒動刀 缺陣4至5個月

最快今年上大聯盟！運動家高層大讚林維恩「台灣史奈爾」 看好4月進百大新秀

