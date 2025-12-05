情報失準？美國敘利亞欲突襲伊斯蘭國 反誤殺臥底探員
美軍與敘利亞一支當地武裝團體今年10月發動突襲行動，原定目標是逮捕一名伊斯蘭國（IS）成員，卻意外擊斃一名長期臥底在該組織內部蒐集情報的人士。
被殺男子長期為敘利亞新總統臥底
死者家屬與敘利亞官員向美聯社表示，死者一直暗中為敘利亞當局提供情資。
這起誤殺事件，凸顯美國開始與敘利亞總統夏拉（Ahmad al-Sharaa）共同對抗伊斯蘭國殘餘勢力之際，所面臨的複雜政治與安全情勢。
死者母親「部隊破門而入朝他開槍」
被誤殺的男子馬蘇德（Khaled al-Masoud），過去多年替夏拉領導的反抗勢力蒐集伊斯蘭國情報，並在前總統阿塞德（Bashar Assad）於一年前下台後，為夏拉成立的臨時政府效力。
美敘合作的這場突襲行動，在大馬士革以東、沙漠邊緣城鎮杜邁爾（Dumayr）。10月19日凌晨3點，當地居民被重型車輛與飛機聲驚醒。
馬蘇德的堂兄弟阿卜杜爾（Abdel Kareem Masoud）表示，他聽見聲響開門查看，發現悍馬車上掛有美國旗幟。
他說：「有個人講著蹩腳的阿拉伯語，用機槍和綠色雷射光瞄準我們，叫我們回屋裡。」
馬蘇德的母親吉拉尼（Sabah al-Sheikh al-Kilani）表示，突襲部隊隨後包圍她兒子住所，屋內有馬蘇德、妻子與五名女兒，士兵並猛烈敲門。
馬蘇德向部隊喊話，說自己隸屬敘利亞內政部下轄的總安局（General Security），但士兵仍破門而入朝他開槍。
吉拉尼表示，部隊把中槍的馬蘇德帶走。之後當局告知家屬，馬蘇德已獲釋，但仍在醫院治療。然而家屬最後卻被通知前往領回遺體，對馬蘇德的死亡時間與死因一無所知。
吉拉尼說：「他怎麼死的？我們不知道。我希望奪走他生命、讓孩子失去父親的人應該被追究責任。」
美敘當局皆保持沉默 應是維護關係考量
死者家屬指出，夏拉領導人的反抗勢力多為伊斯蘭主義者，其中部分與蓋達組織（al-Qaida，又譯基地）有關，但與伊斯蘭國敵對，過去10年間經常爆發衝突。
居民稱，美軍與敘利亞自由軍（Syrian Free Army）聯合發動這次突襲。敘利亞自由軍是一支由美國訓練的反對派武裝分支，曾與阿薩德政權作戰。目前，敘利亞自由軍正式隸屬於敘利亞國防部。
美國與敘利亞政府官員迄今都尚未就馬蘇德死亡一事公開表示意見，顯示雙方均不希望這起事件破壞正在改善中的關係。突襲行動發生數週後，夏拉訪問華府，宣布敘利亞將加入全球打擊伊斯蘭國的聯盟。
總部位於紐約的安全研究智庫「蘇凡中心」（Soufan Center）高級研究員納斯爾（Wassim Nasr）指出，馬蘇德的死可能會對打擊伊斯蘭國的努力造成「相當大的挫折」，並顯示這場突襲「是聯軍與大馬士革間缺乏協調的結果」。
納斯爾說，馬蘇德曾潛入敘利亞南部被稱為巴迪亞的沙漠地區，滲透到「伊斯蘭國」內部。巴迪亞是伊斯蘭國殘餘勢力仍活躍的地區之一。
美國中央司令部日前表示，美軍與敘利亞內政部部隊在敘國南部發現並摧毀15座伊斯蘭國武器庫，顯示美敘合作逐步加強。
錯誤情報導致行動失準？
馬蘇德家屬認為，他遭鎖定的原因，是敘利亞自由軍內部人士提供了錯誤情報。
敘利亞自由軍方面未回應置評請求。
馬蘇德的堂兄弟表示，在阿塞德下台前，馬蘇德曾在伊德利布替夏拉麾下的反抗組織「解放沙姆委員會」（Hayat Tahrir al-Sham）工作，之後返回家鄉杜邁爾，並加入臨時政府安全部門。
包含兩名安全官員與一名政治官員的三名匿名敘利亞官員證實，馬蘇德確實在臨時政府擔任安全職務，其中兩人稱，他負責處理伊斯蘭國相關事務。
突襲發生後，一開始媒體報導稱行動俘獲一名伊斯蘭國高階成員，但美國中央司令部並未發布相關聲明。依慣例，美軍若在敘利亞擊斃或逮捕伊斯蘭國成員，通常會公開宣布。
一名美國國防官員受詢行動細節與是否與敘利亞政府協調時僅表示：「我們知悉相關報導，但沒有資訊可提供。」
敘利亞國防部、內政部與美國駐敘利亞特使巴拉克（Tom Barrack）代表皆拒絕評論。
加強協調有助避免誤判
2015年伊斯蘭國勢力壯盛時期，控制敘利亞與伊拉克大片土地，面積約等同英國一半，並因迫害宗教少數群體與不遵從極端教義的穆斯林而惡名昭彰。
美國主導的聯軍於2019年底摧毀伊斯蘭國最後據點。之後美軍在敘利亞持續行動，防止伊斯蘭國死灰復燃。
美國估計，伊斯蘭國目前在敘利亞與伊拉克仍有約2500名成員。美國中央司令部上月表示，今年迄今伊斯蘭國在該地區攻擊事件為375起，低於去年的1038起。
目前在敘利亞的美軍人數不到1000人，主要負責對伊斯蘭國殘餘勢力進行空襲和突襲。美軍主要與東北部庫德人領導的敘利亞民主力量，以及南部敘利亞自由軍並肩作戰。
如今，美國又新增一名合作夥伴，即敘利亞新政府的安全部隊。
位於倫敦的戰爭監測組織「空戰」（Airwars）統計，自2020年以來，聯軍在敘利亞共造成52起平民死傷事件，該組織將馬蘇德列為平民。
空戰主任崔普（Emily Tripp）指出，美軍過去多次發生所謂「誤擊」，例如2023年宣布在一場無人機空襲中擊斃一名蓋達領袖，但之後證實遭擊斃者其實是一名農民。
目前尚不清楚這起10月突襲行動是否因情報錯誤，或有人刻意誤導聯軍而發生。納斯爾表示，過去敵對派系曾利用聯軍力量處理自身恩怨。他說：「這正是與大馬士革建立熱線的用意，才能真正了解地面上誰是誰。」
