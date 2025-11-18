情報頭仔「長沙人大委員」現身！6現退役軍官淪共諜 高院傍晚開接押庭

長沙市人大委員丁小琥是本案共諜頭仔。廖瑞祥攝。



高檢署查出，擔任長沙人民代表大會委員的港籍中國男子丁小琥，接收中共軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，假借「媽祖」名義來台交流，成功吸收6名包括陸軍、空軍、國防部在內的現退役校級軍官當共諜，遊說「戰時不抵抗」。高檢署聲押7人獲准，今依《國家安全法》等罪嫌偵結起訴，檢方移審法院後，高院已在晚間6點召開接押庭。

調查指出，68歲的丁小琥為大陸湖南拓展集團有限公司董事長，還掛名長沙市工商業聯合會副會長等多個頭銜，他也是大陸湖南省芷江媽祖文化交流協會副會長，兼任長沙市第13届人民代表大會民族華僑外事委員會委員。丁小琥10多年前就經常透過馬祖交流等機會來台，他在2018年奉中共情治單位之命來台發展組織及蒐報資料。

丁小琥初來台由特助張志煒（已歿）幫忙打理，成功吸收商人何聖影（已歿），他也透過一名高階將領，結識陸軍司令部戰備訓練處退役中校王文豪，再透過王文豪認識國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明，透過人脈再吸收現役的陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契，陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智，而楊博智胞姊、空軍飛指部中尉人事官楊千慧及其夫、空軍飛指部少校管制官邱翰林也淪陷。

丁小琥要求下線蒐報部隊機敏資料，並遊說他們在兩岸開戰時，要說服同僚「消極不抵抗」，而他也透過地下匯兌方式，將中共官方1112萬7600元的工作費交付涉案的現退役軍官。

高檢署日前指揮台北市調查處、國防部憲兵指揮部陸續發動4波偵辦，前後搜索21處，並約談13人到案、查證16人，檢方訊後聲押丁小琥、王文豪、譚俊明、呂芳契、楊博智、楊千慧及邱翰林7人，於今天偵結起訴；而台北地檢署也依《銀行法》等罪嫌起訴丁小琥、王文豪及地下匯兌業者陳俊安，另將張志煒、何聖影涉嫌洗錢部分處分不起訴。

據了解，高院已於傍晚6點開庭，依序提訊丁小琥、王文豪、譚俊明、呂芳契、楊博智、楊千慧、邱翰林，由於全案涉及機密，高院開庭不公開，7名被告均為隔離訊問。

