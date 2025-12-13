情境模擬互動練習 面對情緒善解包容

孩子學會看見自己的情緒，也就邁出了成長的重要一步。馬來西亞、哥打丁宜、育本華小的校園裡多了一堂特別的課，慈濟志工以靜思語為引導，為全校逾170名學生帶來一場關於禮貌與品格的分享講座。透過情境模擬與互動練習，孩子們在歡笑中學習，也在體驗中懂得如何面對情緒、表達善意。

模擬生活裡會遇到的各種情境，孩子們放開想像，把情緒演得活靈活現。「情緒三步驟魔法」用輕鬆、有趣的方法，引導學生認識與接納情緒，並學習如何恰當地表達感受。

學生 邱俞瑄：「我學到了如何管理自己的情緒，遇到事情的時候，比如 朋友不要理你，我們(可以)去找他，問他為什麼你不要理我。」

學生 張詩佳：「(要)控制自己的情緒，好像比如 別人拿你東西，你不可以對他發脾氣，或者罵他一些粗話 不好的話，你要理解他，有可能他不知道那個東西是誰的，他就拿到。」

學生 郭城烯：「當我們生氣的時候，有人弄你，我們可以先和老師說，讓老師去解決，要麼就是不要理他們，我們帶著希望來，我們帶著知識回，我們也要帶著正能量，不要帶那個負能量。」

為了幫助孩子建立正向品格，哥打丁宜聯絡處慈濟志工來到育本華小，為約170位學生帶來一場以靜思語為核心的「禮貌與品格」教育分享。

育本華小副校長 潘秀萍：「(學生)他們其實是受很多，那種虛擬的世界的影響，透過慈濟志工團，今天的一些活動，就讓他們認識到，其實情緒是可以好好地控制的，好好地管理的。」

慈濟志工 劉敏娟：「要讓他們知道 情緒是他們的朋友，主要是我們認識情緒過後，可以改變自己的想法，改變自己的行為 來更認識自己，做出正確的行動。」

一句靜思語，往往能點亮孩子心中的一盞燈。這場講座，為平日的課堂多添一分溫柔的啟發。

