情境模擬防災自保 新北警首辦守護安全座談中和登場

《圖說》警察局長方仰寧表示，透過具體案例與模擬說明，讓民眾清楚了解何時應避難、何種情況不宜外出，以及如何降低自身風險。〈警察局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市警察局為提升民眾面對災害及突發事件的應變能力，日前於中和區舉辦首場「守護新北安全座談會」。警察局表示，座談會突破以往社區座談以治安、交通宣導為主的形式，改以實際情境說明與案例模擬，協助民眾具體了解在危機發生時應採取的正確作為，強化自我保護能力。

警察局長方仰寧表示，危機發生時，民眾應保持冷靜，遵循警方及相關單位指揮，不擅自穿越管制路段，也不自行處理可疑事件，並落實居家安全防護與個人自保原則。透過具體案例與模擬說明，讓民眾清楚了解何時應避難、何種情況不宜外出，以及如何降低自身風險。

《圖說》中和分局長陳宇桓於「守護新北安全座談會」會議中報告。〈警察局提供〉

他指出，台灣位處地震帶且位於颱風主要路徑，近年風災、水災、地震等複合型災害頻繁，加上整體安全情勢多變，民眾所面臨的風險已不限於日常治安問題。因此，座談會規劃以「實際發生狀況時民眾應如何應處」為核心，將防災避難、交通疏導、人身與財物安全、環境安全等觀念，轉化為貼近生活的行動指引，提升民眾實際應變能力。

當天座談由刑事警察大隊、交通警察大隊及民防管制中心等單位共同參與，透過情境說明方式，向民眾說明災害發生時應配合交通管制與疏導措施，避免非必要移動，確保自身與家戶安全；同時也提醒，在秩序較為混亂時，應提高警覺，慎防假訊息、詐騙及趁亂犯罪，避免因誤信不實資訊而衍生額外風險。

《圖說》刑大大隊長黃國師於「守護新北安全座談會」會議中進行反詐及犯罪預防宣導。〈警察局提供〉

方仰寧表示，中和分局首場示範座談獲得地方肯定，成功將安全宣導由過去的「知悉」提升至「理解與實踐」。後續將以此模式為基礎，持續於各分局分梯次辦理「守護新北安全座談會」，結合社區力量，共同強化新北市整體安全與防災韌性。