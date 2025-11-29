「情定台南 幸福永恆」 黃偉哲為台南市聯合婚禮50對新人證婚

▲黃偉哲為新人們獻上最美好的祝福。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】台南市聯合婚禮今(29)日首度於曾文市政願景園區舉辦，今年以「情定台南 幸福永恆」為主題，50對新人在現場交換信物並許下甜蜜誓言，市長黃偉哲擔任婚禮證婚人，逐一與每對新人及親友合影，並向新人獻上誠摯祝福，現場氣氛浪漫又溫馨。

市長黃偉哲表示，結婚是人生的大事，今日男女主角在此互許終身，未來也有美好的人生共同度過；今日的典禮啟航的不僅是婚姻旅程，更是兩人共同迎向幸福新願景的開始。黃偉哲也強調，為了讓新人安心成家，不管中央或地方政府也都積極推動各項婚育政策，包括生育獎勵金與多元友善措施，希望讓每一對踏入婚姻的新人，不僅在儀式中感受浪漫，也能在生活中獲得最實質的支持。

台南市政府民政局每年辦理聯合婚禮，以浪漫唯美的佈置，為市民提供便捷且富儀式感的成婚選擇，今年開場由民政局長姜淋煌擔任「幸福大使」於花漾拱門前開啟幸福啟航箱，彩色氣球升空後象徵幸福啟動，接著由吉祥物魚頭君、菜奇鴨共同引領新人踏上紅毯，其中魚頭君是虱目魚化身，象徵台南最熟悉的家常滋味；菜奇鴨源自菜市場意象，代表婚後生活的起點，兩隻吉祥物共同寓意新人攜手面對「柴、米、油、鹽、醬、醋、茶」的日常點滴。

在50對新人中，18號的田先生與林小姐的「紗布戀情」格外浪漫，兩人分享他們在紡織廠任職時相識，原本只是跨部門的業務協作，卻像紗與布般，在日常的交會中悄悄織出緣分，他們笑說，起初以為只是再平常不過的工作往來，沒想到最後竟成為人生中最甜蜜、也最重要的「專案」。

民政局長姜淋煌表示，參與聯合婚禮的新人皆可獲得來自台南的祝福結婚賀禮1份，包含象徵幸福滿載的行李箱、「啡」常幸福的美式咖啡機、好孕紀念金鏟、品牌沐浴組、雙人涼被等，此外更規劃幸福100%抽獎活動，市長除現場抽出變頻冰箱、變頻式冷氣機、50吋4K電視外，更現場特別加碼贈送大獎，包括抽出4份萬元禮券與洗衣機等好禮，讓現場歡樂氣氛拉滿，新人們滿載而歸，展開幸福的新願景！