情定台南!50對新人浪漫完婚

南市聯合婚禮首度在曾文園區舉辦，參加的新人穿上原住民服裝擁吻，見證愛情。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕麻豆報導

台南市聯合婚禮首度於曾文市政願景園區舉辦，今年以「情定台南、幸福永恆」為主題，五十對新人在家人祝福下，交換信物許下甜蜜誓言，擔任證婚人的市長黃偉哲見證愛情還送出多項大禮，並向新人獻上誠摯祝福，現場充滿粉紅泡泡浪漫氣氛。

參加聯合婚禮的新人們，有些穿上白紗禮服、有些身穿傳統鳳冠霞披，還有穿著原住民的服裝，在家人陪同下出席這項婚禮，地點首度選在曾文願景園區的草坪，由民政局長姜淋煌擔任「幸福大使」，在花漾拱門前開啟幸福啟航箱，彩色氣球升空後象徵幸福啟動，接著由吉祥物魚頭君、菜奇鴨共同引領新人踏上紅毯，其中魚頭君是虱目魚化身，象徵台南最熟悉的家常滋味；菜奇鴨源自菜市場意象，代表婚後生活的起點，兩隻吉祥物共同寓意新人攜手面對「柴、米、油、鹽、醬、醋、茶」的日常點滴。

新人們簽下愛的誓言，相守終生。（記者盧萍珊攝）

市長黃偉哲擔任證婚人，他指出，結婚是人生的大事，新人在此互許終身，未來也有美好的人生共同度過，為讓新人安心成家，不管中央或地方政府也都積極推動各項婚育政策，包括生育獎勵金與多元友善措施，希望讓每一對踏入婚姻的新人，不僅感受浪漫儀式，也在生活中獲得最實質支持。

參與聯合婚禮的新人皆可獲得象徵幸福滿載的行李箱、「啡」常幸福的美式咖啡機、好孕紀念金鏟、品牌沐浴組、雙人涼被等，現場還有家電抽獎，黃偉哲加碼現金一萬元，更讓氣氛ｈｉｇｈ到最高點！