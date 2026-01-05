情感創傷後憂鬱難癒 深層經顱磁刺激助重返職場

【健康醫療網／編輯部整理】26歲林小姐原本在學業、人際與職場表現皆亮眼，卻在與伴侶分手後，因情感創傷逐漸出現長期情緒低落、失眠、情緒起伏劇烈、興趣喪失與社交退縮，並反覆出現與過往事件相關的痛苦回憶與夢境，嚴重影響生活與工作功能。求醫過程中，曾被診斷為雙極性情感疾患，並一度因病情惡化入住精神科病房，但對傳統口服藥物反應不佳，近一年無法重返職場。後經振興醫院精神科團隊完整評估後，確認其病情為憂鬱症合併創傷後壓力症候群。

憂鬱症合併創傷反應 診斷與治療更具挑戰

振興醫院精神部黃茂軒醫師指出，這類患者常出現情緒低落、易怒、失眠、噩夢與過度警覺等症狀，與躁鬱症部分表現重疊，臨床上容易造成診斷混淆，也使治療策略更具挑戰性。

黃茂軒醫師表示，憂鬱症合併創傷後壓力症候群的患者，對藥物治療的反應通常較差，情緒波動與身心困擾更為明顯，因此需要更個別化、整合性的治療規劃。

藥物反應不佳 非侵入式腦刺激成新選項

根據衛福部統計，台灣憂鬱症盛行率逐年上升，約三分之一患者對抗憂鬱藥物反應有限，加上副作用、社會觀感壓力與病識感不足，常導致治療中斷。研究顯示，憂鬱症患者大腦左背外側前額葉（DLPFC）活性下降，影響情緒調節功能。

針對此一腦部功能異常，經顱磁刺激（TMS）已成為國際公認的有效治療方式，透過非侵入性磁場刺激特定腦區，重新調整情緒相關神經迴路。

深層經顱磁刺激 提升難治型患者療效

與傳統重複經顱磁刺激（rTMS）相比，深層重複性經顱磁刺激（Deep TMS）採用H型線圈頭盔設計，可刺激更深層、範圍更廣的情緒調控腦區，特別適合藥物反應不佳或合併創傷經驗的患者。

林小姐接受20次深層經顱磁刺激療程，並搭配藥物與心理治療後，情緒明顯穩定，失落感與社交退縮大幅改善，雖仍偶有夢境干擾，但已不影響日常作息，治療後順利重返職場，逐步恢復社會功能。

及早整合治療 為心理復原關鍵一步

黃茂軒醫師強調，精神健康照護不應僅依賴單一藥物，而需依個別狀況整合藥物、心理治療與新型非侵入式腦刺激技術。林小姐的案例顯示，及早就醫、精準診斷並選擇合適的治療策略，是走出創傷、重建生活動能的重要關鍵。

