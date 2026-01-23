情感的價值入圍奧斯卡9項 艾兒芬妮角逐女配落淚

（中央社記者王心妤台北23日電）第98屆奧斯卡金像獎昨天公布入圍名單，挪威電影「情感的價值」入圍最佳影片、最佳國際影片等9項，其中入圍女配角的艾兒芬妮，得知消息時感動放聲大哭，並說「我在做夢嗎？」

正在台灣上映的「情感的價值」（Sentimental Value），共入圍奧斯卡最佳影片、國際影片、導演、女主角、女配角等9個獎項。

艾兒芬妮（Elle Fanning）得知入圍時，第一反應是尖叫並放聲大哭，甚至懷疑自己是不是在作夢。她隨後和導演尤沃金提爾（Joachim Trier）視訊分享喜悅，並用挪威語高喊「乾杯」慶祝。

另一名也入圍的女配角英嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas），入圍當下沒聽清楚，直到旁人不斷擁抱她，才知道這項好消息；她回神後落淚形容，入圍像是「發生在烏托邦的夢。」

尤沃金提爾首度入圍奧斯卡最佳導演獎，他特別稱讚演員精湛表現，「整個家族都入圍，讓我感動得不得了。」（編輯：吳素柔）1150123