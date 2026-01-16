《情感的價值》全球票房衝破7億進軍奧斯卡 導演尤沃金提爾表態：會繼續留在挪威

【緯來新聞網】在坎城首映引發觀眾熱烈鼓掌26分鐘的電影《情感的價值》（Sentimental Value），代表挪威角逐2026年奧斯卡最佳國際影片、目前已獲選晉級15強，全球票房目前將近7億台幣，超越該片導演尤沃金提爾（Joachim Trier）前作《世界上最爛的人》的全球總票房4.1億台幣（美金1310萬元）。若再加上義大利、日本即將於二月上映，《情感的價值》可望成爲影史上最賣座的挪威電影，讓尤沃金提爾欣喜若狂：「我們又一次徹底爆炸了！」

廣告 廣告

《情感的價值》代表挪威角逐2026年奧斯卡最佳國際影片，並成功入選前15強。（圖／海鵬提供）

《情感的價值》由坎城影后蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）和挪威女星英嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）主演，講述了一對姊妹試圖與疏遠的父親古斯塔夫（史戴倫史柯斯嘉 Stellan Skarsgård 飾）重建關係的故事。



古斯塔夫片中飾演一位自負的導演，正努力重振自己曾經輝煌的事業。好萊塢女星艾兒芬妮（Elle Fanning）則客串飾演被他被選中的一位女演員，戲份關鍵精彩。《情感的價值》自去年5月在坎城影展引發觀眾26分鐘的熱烈掌聲後，並贏得評審團大獎。該片更在史柯斯嘉獲得金球獎最佳男配角獎、伊布思朵特·李拉歐斯獲得國家評論協會獎最佳女配角獎之後，正式進入奧斯卡獎季行列，除代表挪威角逐奧斯卡最佳國際電影外，並將參與其他獎項的競爭。



挪威導演尤沃金提爾是挪威最具國際影響力的當代導演，也是當今歐洲影壇最具影響力的作者型導演之一。他的作品多聚焦人物內心與情感關係，並擅於將細微情感與人生困境融入日常故事，曾以《世界上最爛的人》享譽國際，不僅讓女主角蕾娜特萊茵斯薇贏得坎城影展最佳女主角獎，更獲得奧斯卡金像獎最佳劇情片、最佳劇本提名。新作《情感的價值》延續了他對人性與藝術的敏銳觀察，也是兩人的三度合作。



尤沃金提爾對電影廣獲各界喜愛感到欣喜，問他對於下周奧斯卡提名的期望，他說：「雖不知道奧斯卡獎最終如何，但任何提名我們都感激不盡」。但即使獲獎再多、票房再高，面對好萊塢的招手，尤沃金提爾坦承：「會繼續留在挪威，與身邊的優秀人才合作。」《情感的價值》將於1月23日起在台上映。

導演尤沃金提爾與坎城影后萊茵斯薇三度合作《情感的價值》。（圖／海鵬提供）

尤沃金提爾作品深受好萊塢喜愛，但他表示會繼續留在挪威拍片。（圖／海鵬提供）

更多緯來新聞網報導

劉宇寧太爽啦！錢多到花不完卻為這戲爆哭 見趙露思超佩服

楊晨熙挺孕肚啪啪啪次數算不清 挨批「嫁給錢」公開和建商尪財產細節