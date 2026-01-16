「情感的價值」全球票房近7億 導演仍想留挪威拍片

（中央社記者王心妤台北16日電）挪威代表角逐奧斯卡最佳外語片電影「情感的價值」，除了在坎城影展獲好評，全球票房也逼近新台幣7億元，導演尤沃金提爾表示，面對好萊塢的邀請仍想繼續留在挪威拍片。

根據片商提供資料，「情感的價值」（Sentimental Value）全球票房累積已經超過導演尤沃金提爾（Joachim Trier）前作「世界上最爛的人」的全球總票房新台幣4.1億，若加上義大利跟日本都將於2月上映，美國也將重映，「情感的價值」有望成為最賣座挪威電影，尤沃金提爾表示，「我們又一次徹底爆炸了。」

電影已經進入奧斯卡獎最佳國際影片前15強，對於是否有得獎期待，尤沃金提爾表示，對各界喜歡感到開心，「雖不知道奧斯卡獎最終如何，但任何提名我們都感激不盡。」但他也說，即使獲獎再多或是票房創新高，仍希望留在挪威並跟在地優秀人才合作。（編輯：龍柏安）1150116