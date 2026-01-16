《情感的價值》全球票房逼近7億 獲讚今年最好看的電影

記者周毓洵／臺北報導

在坎城影展首映時獲得觀眾長達26分鐘熱烈鼓掌的挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value），全球票房目前已逼近7億臺幣，不僅正式超越導演尤沃金提爾（Joachim Trier）前作《世界上最爛的人》的4.1億臺幣成績，更可望登上「史上最賣座挪威電影」寶座。權威影評網站與時尚媒體齊聲盛讚，VOGUE更直言這是「今年最好看的電影」，話題熱度持續延燒。《情感的價值》將於1月23日在臺上映。

根據全球發行商MK2統計，《情感的價值》目前全球票房約為美金2190萬元（約新臺幣7億元），且尚未在義大利、日本等重要市場上映，美國發行商NEON也將於1月底安排全美重新上映，後續票房仍有成長空間。相較之下，尤沃金提爾早期作品的全球票房多落在4000萬臺幣左右，《世界上最爛的人》已是異軍突起，如今《情感的價值》更直接翻漲17倍，被視為挪威電影進軍國際市場的重要里程碑。

《情感的價值》由坎城影后蕾娜特・萊茵斯薇3度與尤沃金提爾合作，攜手英嘉・伊布思朵特・李拉歐斯主演，故事圍繞一對姊妹試圖與疏離的父親修補關係展開。父親古斯塔夫由影壇重量級演員 史戴倫・史柯斯嘉飾演，是一名自負卻逐漸走向人生低潮的導演，而艾兒・芬妮則客串演出他選中的關鍵女演員，戲份不多卻極具存在感。電影去年在坎城影展奪下評審團大獎，也正式代表挪威角逐2026年奧斯卡最佳國際影片，目前已順利挺進15強名單。

該片同時在獎季表現亮眼，史柯斯嘉拿下金球獎最佳男配角，李拉歐斯獲國家評論協會獎最佳女配角肯定，也讓《情感的價值》成為本屆奧斯卡不可忽視的歐洲強片。影評普遍認為，這是尤沃金提爾至今情感最濃烈、結構最宏大的作品之一。

尤沃金提爾透露，創作《情感的價值》時，正好面臨家族老屋出售，讓他開始重新思考「家」與「傳承」的意義，也成為電影的重要靈感來源。他坦言，這部作品是自己對「家庭與藝術」最直接的一次回應。面對奧斯卡提名前夕的高度關注，他謙虛表示：「不管結果如何，任何提名我們都會非常感激。」即便作品大賣、好萊塢頻頻招手，他仍堅定表態，未來會繼續留在挪威創作，與熟悉的團隊並肩前行。

感激奧斯卡任何《情感的價值》導演尤沃金提爾提名表態「繼續留在挪威」。（海鵬影業提供）

《情感的價值》由挪威女星英嘉．伊布思朵特．李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）（左起）、好萊塢女星艾兒芬妮（Elle Fanning）、金球獎最佳男配角史戴倫史柯斯嘉 (Stellan Skarsgård）、坎城影后蕾娜特．萊茵斯薇（Renate Reinsve）主演。（海鵬影業提供）