《情感的價值》名利雙收 導演欣喜若狂

電影《情感的價值》將在23日全台上映，全球票房目前近7億台幣，超越導演尤沃金提爾前作《世界上最爛的人》的全球總票房4.1億台幣；若再加上義大利、日本將於2月上映，美國亦將於本月底重新上映，《情感的價值》可望成為影史上最賣座的挪威電影，讓尤沃金提爾欣喜若狂：「我們又一次徹底爆炸了。」

尤沃金提爾是挪威最具國際影響力的當代導演，也是當今歐洲影壇最具影響力的作者型導演之一。他曾以《世界上最爛的人》享譽國際，不僅讓女主角蕾娜特萊茵斯薇贏得坎城影展最佳女主角獎，更獲得奧斯卡金像獎最佳劇情片、最佳劇本提名。新作《情感的價值》延續他對人性與藝術的敏銳觀察，也是兩人的3度合作。

本片將代表挪威角逐2026年奧斯卡最佳國際影片，尤沃金提爾對電影廣獲各界喜愛感到欣喜，問他對奧斯卡是否有提名的期望，他說：「雖不知道奧斯卡獎最終如何，但任何提名我們都感激不盡」。但即使獲獎再多、票房再高，面對好萊塢招手，他說：「會繼續留在挪威，與身邊的優秀人才合作」。