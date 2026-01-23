《情感的價值》奧斯卡入圍9項 艾兒芬妮首度提名淚崩

艾兒芬妮（右）與英嘉·伊布思朵特·李拉歐斯（左）同時入圍奧斯卡最佳女配角。（海鵬提供）

第98屆奧斯卡金像獎昨（22日）晚公佈入圍名單，剛橫掃歐洲電影獎6項獎的電影《情感的價值》（Sentimental Value），再獲奧斯卡最佳影片、最佳國際電影等9項大獎提名。有趣的是，入圍名單揭曉的第一位提名人就是該片女星艾兒芬妮 （Elle Fanning）。她看到自己入圍最佳女配角，第一反應就是尖叫、放聲大哭，與媽媽、外婆、姊姊一起興奮哭成一團。

童星出身的艾兒芬妮從影25年首度入圍奧斯卡，她隨後激動地和導演尤沃金提爾（Joachim Trier）視訊分享喜悅。《情感的價值》兩位女配角均獲提名，但劇組為艾兒芬妮歡呼太high，導致另一位入圍的英嘉·伊布思朵特·李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）名字緊接出現時，連她自己都沒聽清楚，直到旁人瘋狂擁抱她，她才知道自己也入圍「最佳女配角」，現場瞬間陷入「二次暴動」。英嘉回神後、淚流滿面形容這像是一場「發生在烏托邦的夢」。

《情感的價值》演員們在奧斯卡提名開出「大四喜」，包括女主角蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）、男配角史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）都全數入圍。同時獲得最佳導演提名的尤沃金提爾感動表示：《情感的價值》片中的「家族力量」在提名此刻展露無遺。

《情感的價值》劇本是為史戴倫史柯斯嘉（左）與蕾娜特萊茵斯薇（右）量身訂做。（海鵬提供）

《情感的價值》是挪威導演尤沃金提爾繼《世界上最爛的人》後執導的新片。劇情描述：出身電影世家的女星諾拉（蕾娜特萊茵斯薇 飾）在劇場界稱霸一方，妹妹安涅絲（英嘉·伊布思朵特·李拉歐斯 飾）則選擇和老公孩子過平靜的生活。她們離家多年的名導父親古斯塔夫（史戴倫史柯斯嘉 飾）企圖東山再起，於是向諾拉提出新片邀約。諾拉雖然婉拒，沉埋已久的傷痛卻再次被挑起。被拒絕的古斯塔夫，轉而改邀渴望成名的美國女星瑞秋（艾兒芬妮 飾）擔綱演出。瑞秋答應合作後，卻發現自己竟無意間介入充滿親情糾葛的家庭關係…。

首次榮獲奧斯卡最佳導演提名的尤沃金提爾，除對自己入圍感到開心，更大力盛讚他出色的演員們，「整個家族都入圍，讓我感動得不得了」。尤沃金提爾坦承《情感的價值》劇本是為史戴倫史柯斯嘉、蕾娜特萊茵斯薇量身訂做，他感謝他們的勇敢，願意為電影「展現脆弱一面，做出冒險的一躍」。他更盛讚艾兒芬妮「以聰明和演技加持了這部電影」，更對她和英嘉的最佳女配角雙入圍大喊「天啊！太感人了」。《情感的價值》1月23日起在台上映。

