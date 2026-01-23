《情感的價值》奧斯卡9項入圍 演員「大四喜」

記者王丹荷／綜合報導

第98屆奧斯卡金像獎昨（22）晚公布入圍名單，日前剛橫掃歐洲電影獎6項大獎的電影《情感的價值》（Sentimental Value）獲最佳影片、最佳國際電影等9項大獎提名，被譽為挪威電影「歷史性的時刻」。入圍名單公佈時，首位被提名的就是美國女星艾兒芬妮（Elle Fanning），她第一反應就是尖叫、放聲大哭，不停問媽媽和外婆：「我是在做夢嗎！？」甚至太震驚到「無法呼吸」，大家興奮哭成一團。

這是艾兒芬妮從影25年以來，首度獲得奧斯卡提名，她隨後激動地和導演尤沃金提爾（Joachim Trier）視訊分享喜悅，並和劇組一起歡呼：「Skål!!!」（挪威語「乾杯」）。該片連獲2個女配角提名。但由於劇組當下在為艾兒芬妮歡呼，導致另一位女星英嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）名字緊接出現時，連她自己都沒聽清楚，直到旁人瘋狂擁抱她，她才知道自己也入圍「最佳女配角」，現場瞬間陷入「2次暴動」。回神後淚流滿面形容這像是場「發生在烏托邦的夢」。

《情感的價值》演員們在奧斯卡提名開出「大四喜」，包括女主角蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）、男配角史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）都全數入圍。同時獲得最佳導演提名的尤沃金提爾感動表示：《情感的價值》片中的「家族力量」在提名此刻展露無遺。國際影媒《The Wrap》更對其入圍9項奧斯卡的表現，形容是場「滿溢的香檳與淚水」的慶賀。

首次榮獲奧斯卡最佳導演提名的尤沃金提爾除對自己入圍感到開心，也大力盛讚他出色的演員們，「整個家族都入圍，讓我感動得不得了。」他坦言《情感的價值》劇本是為史戴倫史柯斯嘉、蕾娜特萊茵斯薇量身訂做，他感謝他們的勇敢，願意為電影「展現脆弱一面，做出冒險的一躍。」更盛讚艾兒芬妮「以聰明和演技加持了這部電影」，更對她和英嘉的最佳女配角雙入圍大喊「天啊！太感人了。」

在《情感的價值》中，艾兒芬妮不僅與挪威電影界接軌，片中更巧妙呼應她從好萊塢童星起家的演藝歷程，善良貼心的演出讓人疼愛至極。飾演妹妹的挪威女星英嘉，則以突破性的演出，連續榮獲國家評論協會、紐約線上影評人協會，以及洛杉磯影評人協會等「最佳女配角」，成為該獎項強而有力的競爭者之一。《情感的價值》今（23）日起在臺上映。

《情感的價值》劇本是為史戴倫史柯斯嘉（左）、蕾娜特萊茵斯薇量身訂做。（海鵬影業提供）

《情感的價值》艾兒芬妮（右）、英嘉伊布思朵特李拉歐斯獲奧斯卡女配角雙料入圍。（海鵬影業提供）