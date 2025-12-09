《情感的價值》橫掃八項金球獎提名！四位主演全數上壘
第83屆金球獎（Golden Globes）台灣時間昨（8日）晚上公布入圍名單，挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value）創下影史奇蹟，不僅榮獲預料之內的最佳非英語片提名，更直接挺進劇情類最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角兩席，成就八項重點獎項皆提名的「大滿貫式入圍」。也因四位主演蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）、史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）、艾兒芬妮（Elle Fanning）、嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）皆成功上榜，讓《情感的價值》成為如今最受矚目的奧斯卡獎季大熱門。
導演尤沃金提爾（Joachim Trier）接獲金球獎喜訊時，正和史柯斯嘉在巴黎出席《情感的價值》特映會，現場更有法國傳奇影后伊莎貝雨蓓到場力挺，場面星光熠熠。提爾笑說，他才剛踏進飯店房門，編劇老搭檔艾斯基佛格（Eskil Vogt）就立刻傳來訊息：「兄弟，提名要開始了！」兩人隨即邊通話邊盯著直播，看著入圍名單一個接一個冒出來，完全驚喜到不行。《情感的價值》在坎城勇奪評審團大獎後，好評一路延燒。值得一提的是，出身電影世家的提爾始終堅持以35mm底片拍攝，坦言《情感的價值》是「一封獻給電影的情書」，在金球獎入圍名單公布後，他更感動直呼「所有人都被看見，真是太棒了」！
《情感的價值》劇情描述：出身電影世家的諾拉（蕾娜特萊茵斯薇 飾）在劇場界稱霸一方；妹妹安涅絲（英嘉伊布思朵特李拉歐斯 飾）則選擇回歸家庭。多年未歸的名導父親古斯塔夫（史戴倫史柯斯嘉 飾）企圖東山再起，向諾拉提出新片邀約，卻掀開一家人未癒的舊傷。被拒絕的古斯塔夫，改邀渴望成名的美國女星瑞秋（艾兒芬妮 飾）接演。欣喜若狂的瑞秋一口答應，卻很快發現自己無意間介入了一場極度私密、充滿親情糾葛的家庭關係…。
本片以35MM膠捲進行拍攝，致敬了導演尤沃金提爾最愛的電影。除在今年坎城影展觀眾回響熱烈，獲得以茱麗葉畢諾許為首的評審團青睞，一舉勇奪評審團大獎。上月更橫掃第38屆歐洲電影獎六項大獎提名包括最佳影片、導演、編劇、男女主角及歐盟觀眾電影獎等六項提名，成為最大贏家。
《情感的價值》在法國上映已湧進約50萬觀眾欣賞，票房相當成功，目前在美國也有令人難以置信的好成績。導演尤沃金提爾非常感謝來自各地影評人協會，以及金球獎的關注和提名，「電影受到關注，觀眾才會不斷去電影院」，他認為《情感的價值》是「一封寫給電影的情書」，能跨過地域受到不同觀眾喜歡，讓他感覺很特別也很開心。尤其金球獎的八項提名中讓四位主要演員蕾娜特萊茵斯薇（最佳女主角）、史戴倫史柯斯嘉（最佳男配角）、艾兒芬妮（最佳女配角）及英嘉伊布思朵特李拉歐斯（最佳女配角）全數入圍，看到出色的演員得到他們應得的讚揚，能鼓勵演員全力以赴，「這是最讓我感到自豪的事情」。
《情感的價值》講述一位曾經風光卻忽略家庭的導演，試圖與兩個女兒重新建立情感連結的故事，演員表現精湛，被視為情感刻劃與家庭關係議題的佳作，將於2026年1月23日全台上映。
