《情感的價值》橫掃歐洲電影獎6項提名 成本屆最大贏家
挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value）在本屆坎城影展榮獲評審團大獎，昨晚又席捲第38屆歐洲電影獎，入圍最佳影片、最佳導演、最佳編劇、最佳男女主角及歐盟觀眾電影獎等6項大獎，成為最大贏家。主演瑞典男星史戴倫史柯斯嘉 （Stellan Skarsgård）與坎城影后蕾娜特萊茵斯薇 （Renate Reinsve）雙雙獲最佳男女主角提名。這部電影是蕾娜特繼《世界上最爛的人》後，再度與導演尤沃金提爾合作的作品。
其他提名影片包括西班牙驚悚片《穿越地獄之門》及金棕櫚獎得主《只是一場意外》各獲4項提名，德國片《聽見墜落之聲》獲3項提名。這四部電影將代表挪威、西班牙、法國及德國角逐2026年奧斯卡最佳國際電影。 《情感的價值》講述昔日風光導演努力修復與兩個疏遠女兒的關係，目前在歐美地區票房亮眼。全片演員層層遞進，深刻詮釋角色內心與動機。曾憑《世界上最爛的人》摘得坎城影后的蕾娜特，表現自然流暢，時而幽默時而感人，演技備受讚譽，其一場獨白被歐洲影媒譽為「精彩至極」。
男主角史戴倫史柯斯嘉 則演出個人巔峰，擺脫以往反派形象，注入真摯情感與幽默，多場與蕾娜特的對手戲具深度且妙趣，對「情感是否有價」展開詮釋，引起影界與觀眾共鳴，備受看好角逐奧斯卡。 此外，由娜塔莉波曼監製且配音的動畫《再見未來男孩》（Arco）入圍最佳影片、最佳動畫片及青年觀眾獎共3項大獎。該片曾榮獲安錫動畫影展最佳影片水晶獎，並在金馬影展獲得觀眾高度好評。 第38屆歐洲電影獎被視為歐洲電影最高榮譽，頒獎典礼定於1月17日柏林舉行，5400名歐洲影藝學院會員投票選出得獎者。該獎季時間靠近美國主要電影獎項，有助提升歐洲電影在全球影壇的影響力。本屆典禮還將頒發終身成就獎給兩度奧斯卡提名的挪威女星兼導演麗芙烏曼 （Liv Ullmann），以及「歐洲世界電影成就獎」予義大利導演艾莉絲羅爾瓦雀 （Alice Rohrwacher）。
更多鏡週刊報導
「面膜狂魔」范冰冰隨時上線 帶上千片赴片場大放送
范冰冰為金馬影后孤注一擲 3顧茅廬求角願「摧毀美貌」：導演驚呼敬業到可怕
其他人也在看
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 1 天前
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
返台養傷變惡鄰／疑現身群組喊冤「遭挾怨報復」 楊宗緯再發聲！住戶曝內情
歌手楊宗緯在選秀節目《超級星光大道》嶄露頭角後，又以一曲《洋蔥》紅遍大街小巷，近年他將事業重心轉往中國大陸，8月因摔落舞台返台休養，不料卻被爆出是「惡鄰居」；不僅占用公共空間、破壞公物，家人還隨地便溺，行為引起鄰里不滿。而在新聞爆出後，楊宗緯本人也發出聲明，強調報導內容「完全錯誤」。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」
霍建華新劇《他為什麼依然單身》！毒舌金句狂輸出：「成熟的人要麼學會讚美，要麼學會閉嘴」造咖 ・ 12 小時前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前
青龍獎》甜慘了！玄彬同框孫藝珍一起拿獎 羞喊：今天很幸福
韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場。稍早頒發人氣獎，邀請孫藝珍、玄彬夫婦以及潤娥、朴珍榮上台共同領取致詞。結果外界焦點全部放在孫藝珍、玄彬夫婦，這也是他們繼2020年《百想藝術大賞》結婚後首度同台，把大家通通閃瞎。中時新聞網 ・ 1 小時前
陶晶瑩親向范姜彥豐致歉！認了「錯誤判斷」直播親揭２人私訊對話
資深主持人陶晶瑩近日因評論粿粿與范姜彥豐婚變事件，再度成為話題焦點。她先前在節目中提到，范姜彥豐於「天后闆妹」直播時飲用名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，還微笑稱「好喝」，讓她直言這舉動恐被誤解為「拿婚姻傷口開玩笑」，對形象不利。此番言論引發外界兩極反應，陶晶瑩今（18日）也於節目中主動道歉，並親自范姜彥豐傳訊致歉，坦言：「我做了錯誤的判斷。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
宋祖兒被劉宇寧逗樂 自招《折腰》對戲都在笑「眼底卡紋」
宋祖兒、劉宇寧主演的人氣古裝劇《折腰》，19日在八大戲劇台全台首播，女主角宋祖兒在劇中展現過人機智，屢次化危機為轉機，更用真誠融化與她有家族恩怨的劉宇寧，兩人戲裡甜蜜虐戀，戲外劉宇寧爆料宋祖兒的笑點非常低！劉宇寧透露：「她有的時候看到我，就說：『你好好笑喔！』我說難道我是個笑話？我在妳眼裡就是個笑話？!」宋祖兒自招：「如果看戲播出發現我眼底卡紋，就是因為每天太快樂，天天都在笑！」中時新聞網 ・ 1 天前
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
林志玲向來被封為「台灣第一名模」，但這組照片中展現的氣場與狀態，完全超越大家對她的想像。畫面裡，她穿上 VALENTINO 的裸膚色亮片禮服，點點光芒像是被灑上一層細緻星層，每一個動作都散發溫柔又純淨的仙氣。裙襬傾瀉地面，彷彿只要靜靜坐著，就能拍出雜誌封面。而她手上...styletc ・ 1 天前
劉品言生了！曝女兒「衝著漂亮來的」連晨翔秒告白
劉品言19日正中午報喜，平安生下女兒，還告白了老公連晨翔：「謝謝你一直都在，在你眼裡的迷之角度，你都說我跟女兒很漂亮。」老公連晨翔則是告白：「我好愛妳們，最大願望就是妳們兩位公主都要平安幸福快樂。我會好好照顧這個家，辛苦老婆了謝謝妳。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？EBC東森娛樂 ・ 1 天前
挨揍皮肉痛／獨家！好友口角變動手動腳 劉書宏被蔣政打到骨裂
劉書宏9月初突然在臉書上公布肋骨骨裂的消息，光是簡單起身與躺下都讓他痛不欲生，對於受傷原因，他絕口不提；本刊接獲線報，指劉書宏與健身教練好友蔣政8月底因小事起爭執，大打出手，但劉書宏體力遠遠輸給對方，導致受重傷。劉書宏不想此事曝光丟了面子，也不願提告蔣政，雙方談判後，劉書宏決定收下醫療費及誤工費「私了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的
綜藝天王胡瓜的《綜藝大集合》做了25年，是許多觀眾的青春回憶，那句「下面一位」的口號，也被他拿來轉換到YouTube節目裡。胡瓜先前傳出與電視台的合約將在明年一月底到期，引發話題。而《大集合》節目今（17日）到雲林麥寮出外景，有網友PO出影片截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，遭許多網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
女星愛包榜來了！林志玲Delvaux上身好優雅、宋慧喬豹紋包超吸睛，盧允瑞這顆直接截圖買同款
女星愛包推薦：林志玲 × Delvaux Brillant Tempo身為優雅天花板代表的志玲姊姊，最近完全被 Delvaux Brillant Tempo 圈粉。她以印花洋裝＋白色毛絨外套營造冬日仙氣，再拎上 頁岩綠 Brillant Tempo，整個畫面像行走藝術大片。柔軟輕盈的 Brillant Tempo 讓優雅不再沉重，雙結...styletc ・ 13 小時前
劉書宏爆被健身教練打到「骨裂發炎」！經紀人發聲曝近況
劉書宏9月初突在社群上透露「肋骨骨裂」的消息、暴瘦4公斤，當時絕口不提原因，18日有新聞傳出，他和健身教練好友蔣政8月底起爭執，雙方大打出手，但劉書宏體力不及對方、並且受了重傷。對此，劉書宏經紀人表示，「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」中時新聞網 ・ 1 天前
朋友變情人1／鍾瑶熱戀直擊！「半圈外」對象曝光 牽手攝影師Kair吃素食
11月5日中午，鍾瑶與染著金髮的Kair一同步出她的住處。兩人穿搭風格相似，默契展現出情侶默契。Kair陳冠凱是一名攝影師，且他熱衷於跑步、登山等戶外活動，這與鍾瑶的愛好不謀而合。兩人從工作夥伴發展到生活伴侶，看來共同興趣成為感情催化劑。走在前面的鍾瑶突然停下腳步，...CTWANT ・ 16 小時前
吻戲數不清！張基龍、安恩真《一吻爆炸》預告曝光，職場秒變超甜修羅場
Netflix秋季壓軸浪漫喜劇《一吻爆炸》釋出正式預告與主海報，主演張基龍、安恩真一出場便火花十足，浪漫與笑點並行的氛圍，讓粉絲瞬間墜入愛情雷區。影集確定將於11月12日Netflix 全球獨家上線，成為年底韓劇戰場中最受矚目的作品之一。亮Marie Claire美麗佳人 ・ 1 天前
孫淑媚16歲嫩照曝光 自喊是「正貨」網驚嘆：從小美到大！
【緯來新聞網】「金曲台語歌后」孫淑媚近日在社群媒體分享一張16歲時的青澀照片，並配文寫道「青春啊…1緯來新聞網 ・ 3 小時前