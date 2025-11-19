《情感的價值》橫掃歐洲電影獎6項提名 成本屆最大贏家

挪威電影《情感的價值》一口氣包辦6項歐洲電影獎提名，瑞典男星史戴倫史柯斯嘉 演出個人巔峰，獲提名影帝。(海鵬提供)

挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value）在本屆坎城影展榮獲評審團大獎，昨晚又席捲第38屆歐洲電影獎，入圍最佳影片、最佳導演、最佳編劇、最佳男女主角及歐盟觀眾電影獎等6項大獎，成為最大贏家。主演瑞典男星史戴倫史柯斯嘉 （Stellan Skarsgård）與坎城影后蕾娜特萊茵斯薇 （Renate Reinsve）雙雙獲最佳男女主角提名。這部電影是蕾娜特繼《世界上最爛的人》後，再度與導演尤沃金提爾合作的作品。

其他提名影片包括西班牙驚悚片《穿越地獄之門》及金棕櫚獎得主《只是一場意外》各獲4項提名，德國片《聽見墜落之聲》獲3項提名。這四部電影將代表挪威、西班牙、法國及德國角逐2026年奧斯卡最佳國際電影。 《情感的價值》講述昔日風光導演努力修復與兩個疏遠女兒的關係，目前在歐美地區票房亮眼。全片演員層層遞進，深刻詮釋角色內心與動機。曾憑《世界上最爛的人》摘得坎城影后的蕾娜特，表現自然流暢，時而幽默時而感人，演技備受讚譽，其一場獨白被歐洲影媒譽為「精彩至極」。

娜塔莉波曼擔任動畫片《再見未來男孩》監製並參與配音。該片也入圍了最佳影片、最佳動畫片及青年觀眾獎等3項大獎。(海鵬提供)

男主角史戴倫史柯斯嘉 則演出個人巔峰，擺脫以往反派形象，注入真摯情感與幽默，多場與蕾娜特的對手戲具深度且妙趣，對「情感是否有價」展開詮釋，引起影界與觀眾共鳴，備受看好角逐奧斯卡。 此外，由娜塔莉波曼監製且配音的動畫《再見未來男孩》（Arco）入圍最佳影片、最佳動畫片及青年觀眾獎共3項大獎。該片曾榮獲安錫動畫影展最佳影片水晶獎，並在金馬影展獲得觀眾高度好評。 第38屆歐洲電影獎被視為歐洲電影最高榮譽，頒獎典礼定於1月17日柏林舉行，5400名歐洲影藝學院會員投票選出得獎者。該獎季時間靠近美國主要電影獎項，有助提升歐洲電影在全球影壇的影響力。本屆典禮還將頒發終身成就獎給兩度奧斯卡提名的挪威女星兼導演麗芙烏曼 （Liv Ullmann），以及「歐洲世界電影成就獎」予義大利導演艾莉絲羅爾瓦雀 （Alice Rohrwacher）。

