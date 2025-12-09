《情感的價值》8項金球大滿貫提名 這點導演最自豪
第83屆金球獎（Golden Globes）台灣時間昨（12/08）日晚公布入圍名單，挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value）不僅獲最佳非英語片提名，更直接挺進劇情類最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角兩席，成就8項重點獎項皆提名的「大滿貫式入圍」。
《情感的價值》導演尤沃金提爾（Joachim Trier）接獲金球獎喜訊時，正和男演員史柯斯嘉在巴黎出席該片特映會，法國傳奇影后伊莎貝雨蓓也到場力挺。提爾笑說，他才剛踏進飯店房門，編劇老搭檔艾斯基佛格（Eskil Vogt）立刻傳來訊息：「兄弟，提名要開始了！」兩人隨即邊通話邊盯著直播，看著入圍名單一個接一個冒出來，驚喜到不行。
《情感的價值》劇情描述：出身電影世家的諾拉（蕾娜特萊茵斯薇 飾）在劇場界稱霸一方；妹妹安涅絲（英嘉伊布思朵特李拉歐斯 飾）則選擇回歸家庭。多年未歸的名導父親古斯塔夫（史戴倫史柯斯嘉 飾）企圖東山再起，向諾拉提出新片邀約，卻掀開一家人未癒的舊傷。被拒絕的古斯塔夫，改邀渴望成名的美國女星瑞秋（艾兒芬妮 飾）接演。欣喜若狂的瑞秋一口答應，卻發現自己無意間介入一場極度私密、充滿親情糾葛的家庭關係…。
《情感的價值》獲坎城評審團大獎後，好評一路延燒。出身電影世家的提爾堅持以35mm底片拍攝，坦言該片是「一封獻給電影的情書」，在金球獎入圍名單公布後，他更感動直呼「所有人都被看見，真是太棒了」！尤其金球獎8項提名中讓4位主要演員蕾娜特萊茵斯薇（最佳女主角）、史戴倫史柯斯嘉（最佳男配角）、艾兒芬妮（最佳女配角）及英嘉伊布思朵特李拉歐斯（最佳女配角）全數入圍，看到出色的演員得到應得的讚揚，「這是最讓我感到自豪的事情」。
《情感的價值》將於2026年1月23日全台上映。
