「情慾女王」超色裸露足跡曝！不只好市多…車廂掀衣露點、停車場全脫光
社會中心／陳弘逸報導
擁30多萬粉絲，自稱「情慾女王」的26歲江姓網黃，日前跑到「黑色星期五」購物活動期間，跑到高雄美式賣場好市多（Costco）的貨架內，掀起上衣露出胸部，拍照PO網寫下「把自己賣掉」觸法遭送辦；她因案被起底，還被翻出，她過去曾在台鐵車廂、列車座位及停車場等公共場所露出，然而卻在這次賣場拍攝慘踢鐵板。
回顧此案，11月24日「黑色星期五購物週」開跑，網黃江女跑到美式賣場內，坐進商品貨架區內，掀開上衣露胸拍照，並寫下「逛兩圈發現錢不夠，把自己賣掉好了」貼文引發熱議，驚動賣場、轄區警方。
關於此案，轄區前鎮警分局於11月26日獲報後，展開調查，網黃江女在跟26歲陳男在昨天（27日）一同到案說明；警詢後，依違反刑法第234條公然猥褻罪移送高雄地方檢察署偵辦。
此外，有網友起底，江女並非首次在公共場所拍攝裸露照片，過去就在台鐵列車廁所、公廁、高鐵車廂內露點拍攝，甚至跟其他網黃合作，全裸在賣場停車場合照，行徑相當大膽。
在江女經營的社群帳號中，擁30多萬粉絲，也有不少詳細地點不明「野外露出」的拍攝，更不乏「多人運動」、綑綁等重口味內容，如今因賣場不雅貼文慘踢鐵板，她也低調將社群關閉。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
移除下架性影像，洽性影像處理中心
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享
更多三立新聞網報導
夜班網咖員不顧少女「邊哭邊掙扎」硬上得逞！隱忍10年…變人妻討回公道
無套爽拍女國中生！學校安檢搜出「避孕藥」揪出…渣男職軍射後失憶
香港大火死傷持續攀升「宏福苑」累計94人死亡、76受傷！救災尚未落幕
香港大火令人心碎一幕！7旬翁悲喊「妻子還困在裡面」畫面瘋傳…惹鼻酸
其他人也在看
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 23 小時前
香港大火／才剛過生日...宏福苑16歲少女失聯 火燒到她家留最後訊息：好辛苦
香港宏福苑大火已帶走94條寶貴人命，尚有200多人失聯，許多民眾著急尋找失聯親人，1名16歲少女火災後發生後曾傳多次訊息，最後留下一句「好辛苦」，從此斷聯。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 1 天前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑26日下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 3 小時前
新／阿布達比轉機遭武警強行帶走4天 台灣男凌晨獲釋報平安對話曝光
日前在阿布達比機場轉機時突遭全副武裝人員帶走、失聯四天的台灣陳姓男子，今（28）日清晨終於傳回平安消息。陳妻凌晨越洋告知，丈夫已在杜拜時間凌晨1點左右離開警局，並由我國駐杜拜辦事處長接回居住地安置，目前人身安全無虞，他也透過訊息向親友報平安！三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
57歲沈玉琳罹血癌「12月能出院」！潘若迪鬆口了 親吐他最新病況
57歲藝人沈玉琳今年7月29日入院，持續對抗血癌中，目前飲食、作息恢復正常，增胖了一點，且偶爾可以返家，好友潘若迪27日受訪，再度更新沈玉琳近況，「他很好，不用擔心，大概12月應該就可以完完全全的，可以讓自己好好休息了。」認為對方下個月就能順利出院。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影/台中土地公廟全燒光是「2屁孩縱火」！主委欲哭無淚
台中市西區鄰近某公園旁的一處土地公廟，是該區的信仰中心之一，昨（26日）晚間10點38分左右不明原因猛烈狂燃，最後整間廟全燒光，土地公神像跟廟內所有裝潢通通付之一炬，經調查是人為縱火，2名嫌犯竟然年僅10歲、13歲。中天新聞網 ・ 22 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 4 小時前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 22 小時前
香港世紀大火「7棟樓陷火海」 出事前後對比圖曝光
香港世紀大火「7棟樓陷火海」 出事前後對比圖曝光EBC東森新聞 ・ 12 小時前
悲劇！台中年輕母跟男友吵架 把新生男嬰丟下樓｜#鏡新聞
去年11月底，台中太平區發生悲劇，夏姓女子因為和男友吵架，竟然把剛出生的兒子，從11樓往外丟，導致嬰兒墜落，全身多處骨折、臟器損傷死亡，檢方偵結，依殺人罪起訴夏姓女子。鏡新聞 ・ 1 天前
（專訪）小禎幫腔胡瓜反燒到自己 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 1 天前
香港大埔宏福苑世紀大火！延燒多棟原因曝
[NOWnews今日新聞]香港大埔住宅大樓宏福苑今（26）日下午發生嚴重火災，傍晚升級至最高等級的五級大火，目前已知造成至少13人死亡與16人受傷，一名37歲消防員罹難，許多住戶告訴港媒，事發當下爆炸...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
49歲關穎曝更年期陷低潮 「理智線斷掉」老公扛雙重考驗
藝人關穎27日出席2025 第一屆蘋果愛美獎頒獎典禮，除了注重保養，49歲的她也坦然面對年歲的漸長，大方分享更年期的經歷。承認有一陣子陷入低潮，怎麼瘦都瘦不下來，理智線也很容易斷掉，笑說老公需要擔待比較多，因為女兒剛好也在經歷青春期，可謂雙重考驗。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前
孫淑媚被誘拐為戲犧牲！她揭「片場秘辛」全劇組嚇到 喊：為什麼只有我
由林孝謙執導的新片《陽光女子合唱團》，集結台灣重量級女演員陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希共同演繹一群逞兇鬥狠的監獄女子，最後因為對於孩子的愛轉身成爲合唱團的感人故事，贏得好口碑也在金馬觀眾票選拿下最受歡迎電影榜首。來不及在金馬影展看到電影的粉絲也不用著急，《陽光女子合唱團》將於12月24-28日搶先口碑場、12月31日全台上映。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭F4排除 朱孝天「個人演唱會爆哭」 傳票房超慘打3.8折...最後竟可免費入場
F4今年在五月天的大巨蛋演唱會合體復出，接著也到上海場擔任嘉賓，就傳出將緊鑼密鼓地籌劃新專輯跟新巡演，沒想到朱孝天卻一直透過直播爆料，後來直接被除名，演唱會僅以F3 言承旭、周渝民、吳建豪為主。日前朱孝天以個人身份在廣東舉辦演唱會，期間一度哽咽落淚，27日傳出是因為票房不如預期。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
「樂天三本柱」廉世彬疑遭性騷！壓力崩潰就醫 韓籍經紀人發聲喊冤
樂天桃猿「韓籍三本柱」之一的韓籍啦啦隊成員廉世彬（Beena），遭週刊爆料驚傳在台發展期間，疑似被同為韓籍經紀人黃先生長期性騷擾。消息曝光後，在棒球圈與演藝圈引發震撼，相關人士透露，事件發生於她擔任樂天「Rakuten Girls」成員期間，長期精神壓力導致罹患焦慮症並，一度就醫接受身心治療，對此黃先生也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前