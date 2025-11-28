「情慾女王」超色裸露足跡曝！不只好市多…車廂掀衣露點、停車場全脫光

社會中心／陳弘逸報導

擁30多萬粉絲，自稱「情慾女王」的26歲江姓網黃，因犯公然猥褻遭偵辦。（圖／翻攝自X）

擁30多萬粉絲，自稱「情慾女王」的26歲江姓網黃，日前跑到「黑色星期五」購物活動期間，跑到高雄美式賣場好市多（Costco）的貨架內，掀起上衣露出胸部，拍照PO網寫下「把自己賣掉」觸法遭送辦；她因案被起底，還被翻出，她過去曾在台鐵車廂、列車座位及停車場等公共場所露出，然而卻在這次賣場拍攝慘踢鐵板。

回顧此案，11月24日「黑色星期五購物週」開跑，網黃江女跑到美式賣場內，坐進商品貨架區內，掀開上衣露胸拍照，並寫下「逛兩圈發現錢不夠，把自己賣掉好了」貼文引發熱議，驚動賣場、轄區警方。

自稱「情慾女王」的26歲江姓網黃，日前跑到「黑色星期五」購物活動期間，跑到高雄美式賣場好市多（Costco）的貨架裸露拍攝。（圖／翻攝自X）

關於此案，轄區前鎮警分局於11月26日獲報後，展開調查，網黃江女在跟26歲陳男在昨天（27日）一同到案說明；警詢後，依違反刑法第234條公然猥褻罪移送高雄地方檢察署偵辦。

此外，有網友起底，江女並非首次在公共場所拍攝裸露照片，過去就在台鐵列車廁所、公廁、高鐵車廂內露點拍攝，甚至跟其他網黃合作，全裸在賣場停車場合照，行徑相當大膽。

26歲江姓網黃遭起底，不只一次在公共場所露出。（圖／翻攝自X）

在江女經營的社群帳號中，擁30多萬粉絲，也有不少詳細地點不明「野外露出」的拍攝，更不乏「多人運動」、綑綁等重口味內容，如今因賣場不雅貼文慘踢鐵板，她也低調將社群關閉。

