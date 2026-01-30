情斷前夫慘破財！十億女星親揭「日虧1000萬」內幕

20260130王宥忻和老公30日出席媒體餐會。女神愛啪啪提供

「財富女神」王宥忻擁有十億身價，今（30日）帶領她一手打造的全新女團「F40」邀請媒體餐敘，現場熱鬧非凡；F40團員包含王宥忻、關關、Cony與艾軒，皆為40歲以上且歷經婚姻洗禮，4人以真實人生故事傳遞「只要不放棄，永遠都有機會」的正能量，展現屬於成熟女性的自信與魅力。

今活動現場星光雲集，除了多位企業界與好友到場力挺，王宥忻的前夫、同時也是現任「二婚」老公翁承旭（翁總），此次以幕後推手「Sugar Daddy」身分現身站台，霸氣力挺F40發展。他致詞時表示，看好團體未來潛力，期盼F40在2026年推出更多作品，為娛樂圈開創不同面貌。

王宥忻與翁總回顧過去2人離婚那段時間，她坦言生意難免受心情影響，光是投資的部份，最誇張曾一天虧損近千萬。如今兩人重修舊好，感情更勝以往，她幽默笑說以前自己比較不懂「陰柔功」，如今更懂得跟另一半撒嬌、關心對方，有助維持夫妻感情。

此外，王宥忻在大冒險中抽中「接吻任務」，身旁正巧是翁總，兩人當場大方接吻5秒，瞬間掀起全場高潮。談及團員共同的失婚背景，F40也真誠分享過往婚姻心路歷程，鼓勵女性若身處不適合的關係，要勇敢「斷捨離」，才能為自己開創嶄新人生，活出更自在的第二春。

除了娛樂布局，王宥忻也展現企業家與公益實踐力，宣布今年將成立「愛物王斷捨離公益協會」，推動「二手延續」、「公益共好」、「愛物惜福」與「斷捨離精神」四大理念，倡導資源循環再利用，讓愛與善意持續流動。今活動尾聲，王宥忻與F40成員齊舉杯，祝福大家2026馬年行大運、「馬尼（Money）」滿滿，為餐會畫下圓滿句點。



