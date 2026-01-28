情斷影視大老之子！27歲女星認愛韓國歐巴 街頭搭訕牽線

邱偲琹去年10月被拍到街頭甜蜜約會韓國歐巴。(記者胡舜翔攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕27歲女星邱偲琹去年10月被拍到街頭甜蜜約會韓國歐巴，證實和交往3年的影視大老郭建宏之子郭方儒情斷，如今郭方儒和演員陳詩穎熱戀，雙方都邁向新戀情。邱偲琹今出席影集《那些你不知道的我》，首度談到和韓國歐巴男友相識過程，坦言是在韓國街頭互相搭訕，首度談起異國戀的她嬌羞放閃：「韓國男生很不錯，推薦大家。」

她提到一開始見到男友和朋友站在街頭，就「互相搭訕」，她指出韓國很流行向別人搭訕，所以就算被拒絕也不會走心，加上身處異鄉，心態較放得開，她抱持著：「反正使用的聯絡方式不是我常用的，若碰上怪人頂多刪掉。」一開始彼此語言不通，靠訊息聯絡感情，「這是需要一點耐心，透過這個耐心慢慢變成情人。」

邱偲琹(右)去年10月被拍到街頭甜蜜約會韓國歐巴。(記者胡舜翔攝)

邱偲琹目前與男友溝通靠簡單韓語和英文，還轉頭問曾拍韓劇的雷嘉汭：「我要向她學習韓文。」讓突然被點到名的雷嘉汭立刻回「私下交流」。

此外，邱偲琹過去就曾說自己很嚮往婚姻，手機有個app在倒數27歲到來，就要結婚，如今她已經27歲，時候已到，她尷尬說app並沒有重設結婚日期，「每次交往的對象都是以結婚為前提。」只是她和現任男友尚未討論過婚姻，並以「順其自然」四字總結這話題。

她也提到老早就跟男友說自己是公眾人物，因此戀情曝光新聞出來，男友也有心理準備，邱偲琹也會強迫推銷男友看自己演出的戲劇，就算有感情戲對方也不會吃醋。

