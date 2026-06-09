情斷3年孫綻！米可白近況曝光 突公開「全新喜訊」：無比感動

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娛樂中心／綜合報導

米可白公開生活近況。（圖／翻攝自IG）

女星米可白近幾年從兒童台姐姐轉型成為演員，精湛演技讓她榮獲金鐘獎的肯定，至於感情方面，日前雖然宣布分手交往三年的孫綻，不過米可白積極調整生活步調，今也宣布即將加入劇組的好消息。

米可白今（9日）發文分享來自母親的愛，只見母親替米可白準備滿滿的海鮮食材，讓她開玩笑說家裡糧食充足，「應該可以閉關好幾天」，至於恢單後的近況，米可白透露近期除了開始上瑜伽課外，還多了閱讀的嗜好，「讓自己沉澱一下」，生活過得相當充實。

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然而，米可白去年底演出八點檔殺青後，就鮮少出現在螢光幕前，不過今日她表示期待進入劇組，證實已經接下新戲角色，雖然沒有分享細節，但她形容「這角色讓我無比感動」，顯然已經做足準備。

米可白恢單生活過得充實。（圖／翻攝自IG）

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