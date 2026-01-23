情歌天后李翊君5月高雄開唱 加碼台語金曲驚喜

李翊君將於5月30日首度移師高雄流行音樂中心海音館，舉辦《翊起聽見愛》演唱會。（圖／寬宏藝術提供）

「情歌傳唱天后」李翊君，去年於台北小巨蛋舉辦《翊起聽見愛》演唱會，創下萬人齊唱、口碑爆棚的感人盛況。在南部歌迷引頸期盼下，李翊君今（23日）正式宣佈，將於5月30日首度移師高雄流行音樂中心海音館，要把台北的感動完整延續，與南部粉絲「翊」起創造專屬回憶。

李翊君的歌聲橫跨世代，從〈雨蝶〉、〈諾言〉到〈萍聚〉，首首經典描繪出愛情的各種樣貌。談及高雄加場，她興奮表示：「之前巡迴時，高雄歌迷的熱情讓我印象非常深刻，很期待能把小巨蛋等級的演出精華，完整呈現給南部的朋友。」

為回饋南部粉絲，李翊君特別預告歌單將有驚喜：「這次與團隊討論後，會針對高雄場調整曲目，準備更多貼近南部情感的特別內容。」無論是華語經典還是接地氣的台語曲目，都將再次喚起全場共鳴。李翊君《翊起聽見愛》演唱會高雄場門票，將於1月29 日中午正式開賣，購票請洽寬宏售票。

