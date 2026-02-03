情歌天王蘇永康首登高雄 預告將連飆經典歌

情歌天王蘇永康。（D-SHOW 提供）

出道逾30年，香港情歌天王蘇永康將攜「2026蘇永康演唱會」首登高雄流行音樂中心演出。回顧去年於台北舉辦的演唱會，蘇永康以橫跨不同時期的經典曲目，包含〈男人不該讓女人流淚〉、〈越吻越傷心〉等歌獻給粉絲，並透過重新編排的音樂設計，讓熟悉旋律展現嶄新層次，讓不少歌迷直呼「每一首都唱進心裡」。

近年來，蘇永康持續活躍於音樂舞台與現場演出，不僅穩定進行演唱會及音樂相關工作，也以更成熟、自在的狀態回到舞台，展現歷經歲月淬鍊後的情感深度與表演張力。他曾分享，隨著人生歷練的累積，對歌曲的理解與詮釋更加內斂真實，希望透過現場演唱，與歌迷進行更直接、純粹的情感交流。

