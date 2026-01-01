情歌王古巨基元旦報喜！ 57歲愛妻拚二胎成功圓夢

古巨基升格二寶爸。（本刊資料照，翻攝自古巨基 Leo Ku臉書）

現年53歲的港星古巨基，2020年初才與大他4歲的經紀人妻子陳英雪（陈韵晴，Lorraine）生下一子。沒想到今年元旦，古巨基就發文報喜，宣布老婆高齡產下第二胎。

古巨基今晚（1日）在IG曬出一家四口的手掌合影，寫道「忘記從什麼時候開始，Kuson有好些時候都會跟我們說好想有個弟弟/妹妹。」由於夫妻倆本身都有兄弟姊妹，了解長大成人後，家中有兄弟姊妹能互相照應、分擔的手足之情有多重要。畢竟父母只陪伴子女走過一段人生路程，剩餘的可能都由兄弟姊妹相互陪伴。

廣告 廣告

古巨基升格二寶爸。（翻攝自古巨基 Leo Ku臉書）

如今大兒子的願望成真，古巨基承諾會繼續做個好丈夫、好爸爸，也期盼Kuson能和弟弟相親相愛。」由於陳英雪在2020年產下Kuson時已經52歲，如今又以高齡產婦之姿產下一子，這則喜訊令香港娛樂圈又驚又喜。

更多鏡週刊報導

瓊瑤劇迷年終大驚喜！《還珠格格》開通官方微博 修復版片頭重溫經典

「如果我當選有8年時間」 賴瑞隆發豪語：泰勒絲高雄開唱不是沒機會

軍演期間海巡高層聚餐 管碧玲道歉：仍有監控動向、發文厚植國人對海巡信賴