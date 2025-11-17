情歌王子張信哲開撩「今夜不鎖門」 無預警突拋1驚喜

張信哲2025「未來式 Our Story」世界巡迴最終站在巴黎劃下句點。（潮水音樂提供）

「情歌王子」張信哲2025「未來式 Our Story」世界巡迴最終站選在浪漫之都巴黎，於法國時間14日晚間正式開唱，為這趟跨越6年、飛行縱橫五大洲的旅程劃下最華麗句點。

張信哲以經典〈信仰〉震撼開場，接著帶來〈別怕我傷心〉，前奏一出觀眾席瞬間情緒失控，來自荷蘭的女粉絲哭到梨花帶雨，一邊大聲跟唱一邊泣不成聲。張信哲以法文「Bonsoir！（晚上好）」熱情向粉絲問好，再喊：「巴黎，我回來啦！」大讚：「你們的熱情讓巴黎的天氣都變好了！」還撒嬌抱怨：「你們讓我好熱啊！」說完就在台上原地快速換裝、脫掉外套，讓粉絲瞬間嗨爆。

而在唱到〈找鑰匙〉時，張信哲還特地換上特別為巴黎打造的新造型：紫色毛料西裝外套搭配白色長版蕾絲緞花襯衫，滿滿法式浪漫，舞台燈一照宛如伸展台走秀，台下「張太太們」尖叫再度爆炸。歌曲結束時，他突然調皮喊：「巴黎，今夜不鎖門嗎？」一句話瞬間炸裂全場，尖叫音量飆到全場最高點。

張信哲深情地向粉絲告白，「這是我們2025的最後一站。對我本人，還有我們所有團隊來說，都是非常值得紀念的地方。」粉絲回應狂喊「張信哲我愛你！」讓張信哲超級感動到閃著淚光，「我相信很快、很快，我們應該會再見面。」

而在演唱壓軸神曲〈愛如潮水〉時，全場粉絲大聲合唱，氣氛動人。就在尾奏落下、大家正準備接受告別事實時，張信哲神來一筆說：「我們，東京見。」驚喜預告了2026年海外巡迴將於日本開端。

