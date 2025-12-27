「情歌王子」李聖傑小巨蛋揮網球 首創元旦跨年率先開球紀錄
網球王子李聖傑27日小巨蛋演唱會第2天，舞台別具巧思，S型延伸舞台，是球場，因李聖傑的英文名字，他親自取名「Sam」的S巧合。他笑說，這樣的設計就像被鐵粉緊緊包圍，「我站在舞台上，真的有一種被歌迷整個抱住的感覺。」也讓整場演出多了打球，近距離對話的溫度。
演唱會的每個步驟，都是為了球設計的精緻巧思，一進場每個人位置上，都有一個小網球拍，網球拍就是螢光棒，還可以由現場燈光控制顏色變化，環視現場真的像繁星點點下欣賞李聖傑唱情歌。
李聖傑在小巨蛋舞台上，來回奔跑、邊跑邊打球，還真是歌唱史打出的第一奇招，除李聖傑自己親自打球、還組織了一大隊的球員，一起打球，演唱會究竟何時開始打球，究竟他什麼時候跑進打網球退伍的，看得觀眾都演眼霧。看過大巨蛋的粉絲，都說小巨蛋比較適合演唱會，主唱在台上、台下互動非常近距離。但李聖傑不但要嗨，還要控制粉絲情緒，不能吵得太大聲，他最後還是忍不住說：打球比唱歌累咧。
雖然這場演唱會等了26年,他從一開始唱秀Pub開始，他的粉絲就是每次都是满檔的，這次2萬粉絲，更是來自海外及還台灣各地。歌齡很長的李聖傑，意外吸引很多年輕人參與盛會。
李聖傑26年後，終於迎來人生首度台北小巨蛋演唱會《One Day 直到那一天》，12月27日場次門票一開賣即秒殺完售，隨後宣布於12月26日加場，再度瞬間售罄。兩場共吸引2萬名歌迷進場朝聖。
李聖傑ㄑ塔圖〉、〈光年〉、〈祝你幸福〉後，在全場熱烈歡呼下開唱，他感動到足足停留兩分鐘說不出話來，讓台下不少粉絲也跟著悸動。
演唱26、27日這2晚，他沒有選擇炫技鋪陳，而是用一首首陪伴無數人成長的情歌，完成一場屬於自己、也屬於歌迷的深情告白。
