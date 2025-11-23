情殺未遂揭婚外情！女遭情人浴室砍傷「浴巾逃命求救」 丈夫到院才知戴綠帽

警方與救護人員趕赴現場搶救，女子與男子分別送醫治療。（圖／報系資料照）

桃園市今年9月15日晚間發生一起情感糾紛引發的傷人案件。一名54歲呂姓男子涉嫌在50歲莊姓女子洗澡時持刀闖入浴室，猛砍其頸部。女子滿身鮮血、僅披浴巾衝出住處求救時，不斷向人喊「朋友持刀劃傷」，驚動便利商店店員與巡邏員警。她的丈夫隨後趕抵醫院探視，才驚覺妻子竟與行兇男子有婚外情。檢方已依殺人未遂罪嫌將呂男起訴。

根《據中時新聞網》報導，案發時間為9月15日晚間約9時許，當下女子正在入浴，呂男疑似持刀闖入，並對其頸部劃下一刀。受害女子驚恐萬分，忍痛從浴室逃出，雖全身赤裸、傷勢嚴重，仍奔向附近超商求救。店員見狀立即拿毛巾幫忙止血，並呼叫路過警員協助。

警方進入店內後，女子仍保有意識，但因頸部重傷而呼吸困難。她不斷重複說出「6樓、6樓，是被朋友持刀劃傷」，一旁民眾則驚呼「她一直流血，快不行了」。警方立即通知消防人員協助送醫，同時循線前往女子所指的住處搜索，並於現場發現呂男昏迷倒臥在浴室，左手手腕有刀傷跡象，疑似自殘未遂。

兩人經送醫後均暫時脫離生命危險。案件經檢警調查，呂男雖稱與女子為情侶，實際上僅為婚外情對象，女子已婚，事發當日兩人發生爭執，女子表示欲結束關係，呂男疑因此情緒失控，趁女子沐浴時持刀攻擊。原毫不知情的丈夫直到妻子重傷送醫後，他趕赴醫院探視，才得知妻子出軌並遭第三者攻擊。

全案目前由桃園地檢署偵結，檢方依殺人未遂及違反《家庭暴力防治法》罪嫌對呂男提起公訴。至於女子丈夫是否將提出侵害配偶權等後續訴訟，仍待進一步發展。

