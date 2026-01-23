情殺案恐逆轉？彰化男辯「安眠藥作祟」無意識殺人：手上刀突插胸口

記者林意筑／彰化報導

賴男將李男屍體載至大排水溝旁的草叢棄屍。（圖／翻攝畫面）

去（2025）年2月時，彰化縣大村鄉驚傳恐怖情殺案，賴男因不滿朱姓前女友與現任男友李男交往，前往2人住處談判，雙方一言不合爆發衝突，賴男竟持刀刺殺李男。事後賴男為了滅證，便與朱女合力以棉被包裹死者遺體後，騎機車將屍體載運至某處大排水溝棄置。全案依殺人罪嫌列國民法官案件審理，近期賴男的律師主張，賴男行為時有服用安眠藥，導致意識不清，因此提出精神鑑定聲請。對此法院審酌相關事證後裁准。

回顧全案經過，去年2月3日時，賴男因不滿前女友朱女與李男交往，心生嫉妒前往2人同居處談判，雙方爆發激烈衝突，賴男便持刀刺死李男，事後為了滅證，而與朱女合力以棉被包裹死者遺體，將其裝入塑膠袋中，在現場清理乾淨，後續又騎機車載運李男遺體至大村某大排水溝內丟棄。

案件曝光後，賴男、朱女遭逮捕，檢方依殺人、遺棄屍體等罪提起公訴，案件審理期間，賴男坦承犯行，且強調「每天都很後悔」，也向法官聲請交保，表示需要回家照顧3名年幼子女及年邁母親，但均遭法官駁回，認為賴男涉犯殺人重罪，且有逃亡、湮滅證據及串供之虞，認為有續押、禁見之必要。

不過近期，賴男的律師主張，賴男當時前往李男住處找朱女討論女兒的事時，因見朱女持菜刀，他為了防身也在廚房拿刀，賴男也說，李男突然用棉被將他包裹著、壓制在地，因為很痛「火就上來」，且強調「當時有服用安眠藥」，對於後續的殺人過程「不知道怎麼了」、「不知不覺」、「全無意識」，清醒後才發現自己坐在李男身上，而手上握的刀卻插在李男胸口。

賴男的律師補充，因賴男長期有失眠問題，案發前確實有服用醫師處方的安眠藥，加上體內也曾驗出毒品反應，因此賴男行為可能因精神障礙或其他心智缺陷（例如藥物影響），導致其「不能辨識行為違法」或「依其辨識而行為之能力顯著減低」，也就是可能符合《刑法》第19條減免刑責的條件。

為查明此點，賴男的辯護人正式向法院聲請將賴男送請專業醫療機構進行「精神鑑定」，後續經法院調閱了賴男的就診紀錄，發現他在案發前約一個多月，曾兩次至精神科診所就診，醫師開立了兩種藥物，包含用於鴉片類成癮替代療法的「解佳益舌下錠」（DUSUD PLUS），另一則是治療失眠的「美得眠膜衣錠」（MODIPANOL 2MG）。

經查詢藥物仿單，法官認為「解佳益舌下錠」的已知副作用，並不足以導致賴男主張的辨識能力喪失。不過「美得眠膜衣錠」，仿單註明在投予大劑量或連續使用時「有時會引起幻覺及妄想等症狀」。法官注意到，賴男領取的劑量為每日2毫克（即2顆），且用藥期間涵蓋案發當日，因此認為「其行為時之精神狀態，足認有調查必要」。裁定安眠藥影響待查，准送草屯療養院鑑定。

