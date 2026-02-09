情治單位涉案？「林宅血案」兩關鍵調查報告揭不同結論

〔記者林慶川／台北報導〕針對林宅血案發生至今，以高檢署及監察院分別在98年及102年的兩次調查報告最為關鍵，其中，高檢署在重啟偵查後認定，受限於關鍵物證流失與年代久遠，無法確認具體兇嫌，也無證據足以證明情治人員於案發當時縱放兇手，監察院調查後則認為，警備總部等情治系統實質介入案件偵辦，影響偵查方向與證據處理，是案件長期未破的重要因素。

高檢署98年成立重啟調查專案小組，全面清查案發以來的歷次卷證與鑑識資料。調查重新整理逾百項偵查時序，並對指紋、血跡、遺物與現場照片進行再鑑識。

調查小組透過重新測繪現場、分析血跡噴濺型態與刀痕分布，研判地下室為主要行兇現場。死者背部多為穿刺傷，傷勢顯示兇手對人體致命部位並不熟悉，較不符合專業殺手特徵；屋內未見財物翻動或失竊情形，亦可排除財殺動機。綜合目擊證人描述與行兇模式，調查單位推測兇手可能僅1人，慣用右手，身高約170公分，且對林宅屋內結構與家人作息相當熟悉。

不過，鑑識結果也指出，由於血液檢體與部分遺物未能妥善保存，DNA鑑驗未獲具體突破，另，現場採集12枚指紋中，仍有1枚指紋無法比對出身分。

針對監控疑點，高檢署查證「彩虹專案」(警備總部於威權時期執行的電話監聽計畫，主要針對被列為政治敏感對象者進行通聯監控)相關資料，確認林宅電話於案發當日確曾遭監聽，並留下至少4通通聯紀錄，其中1通為兇嫌自林宅撥打至金琴餐廳。然而，原始錄音帶與完整監控資料多已佚失，現存資料不足以證明案發時有情治人員在林宅周邊監控或縱放兇手。

高檢署最終結論指出，依偵查證據無法鎖定兇嫌，也無法證實情治人員直接涉案，但案件仍存在關鍵資料缺口，尚難排除其他可能性。

相較之下，監察院的調查重點不在刑事鑑識，而在偵辦體制本身。監察院102年公布的調查結果指出，案發後成立的「撥雲專案」，名義上由刑事警察機關主導，實際上卻由警備總部透過「三○七會報」進行指揮與管控。撥雲專案原本定位為重啟偵查的專案小組，但在運作過程中，重要偵查決策需經情治高層裁示，已影響司法偵查的獨立性。

監院指出，多項關鍵偵查作為在會報層級遭否決或延宕，包括未公開兇嫌模擬畫像、未即時扣押金琴餐廳帳單與紀錄，以及未妥善保存監聽錄音等資料。部分監聽與通聯資料並非自然遺失，而是在制度不明、權責不清下未納入正式卷證。

監院認為，偵查方向長期排除情治體系涉案的可能，是案件陷入停滯的重要原因。

監察院最終也認定，林宅血案未能偵破，並非單一刑事技術問題，而是威權時期情治系統介入司法，導致偵查方向、證據保存與資訊揭露受限，行政部門負有制度性責任。

