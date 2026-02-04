情況不妙！赴美磋商未果 韓貿易代表：美擬正式宣布上調關稅

南韓國會遲遲未通過與美國談定的貿易協定，讓美國總統川普上月底威脅要將對韓關稅從15%提高至25%。南韓政府急派高層赴美磋商，但似乎沒有取得成果。南韓貿易代表美東時間3日在結束與美方的磋商後表示，美方正討論正式宣布上調對韓關稅。

圖為南韓和美國國旗。（示意圖／美聯社）

根據《韓聯社》報導，南韓產業通商資源部長呂翰九在華盛頓接受韓媒採訪時稱，據他所知，美國政府各部門之間正就透過官報公告上調對南韓關稅的事宜進行協商。

呂翰九強調，他在與美國貿易副代表進行會面時，已重點說明南韓方面落實對美投資項目及非關稅領域相關協議的立場與意願，並表示相關進程已取得進展。他表示，由於美方尚未完全理解韓美兩國體制上的差異，韓方必須持續與美方接觸溝通。

川普1月26日在社群平台上發文指，由於南韓國會並未履行其與美國的貿易協定，因此他宣布將南韓汽車、木材、藥品及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，不過，這位美國總統並未明說新關稅上路時間。在拋出這項關稅震撼彈後，川普隔日被媒體問及是否會提高對韓關稅時稱，「我們會與南韓一起找出解決方案」。

