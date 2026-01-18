情況危急！台南遶境驚傳意外 男子頭部遭鞭炮炸傷濺血

台南市安南區新寮鎮安宮於1月18日舉行的遶境活動中，發生了一起意外事件。當時，疑似在處理未爆鞭炮時，一名55歲的男子遭到煙火和鞭炮擊中頭部，造成頭破血流，情況相當危急。消防人員接獲報案後，立即前往現場進行救援，並將傷者緊急送往台南市立安南醫院治療。據了解，該男子意識清醒，但全身無力，頭部有明顯擦傷。警方目前正在調查事件的具體原因及相關責任。

台南遶境驚傳意外，一名男子遭鞭炮炸頭，頭破血流送醫。（示意圖，與新聞當事人無關／翻攝自廟方臉書）

警消表示，事情發生在18日晚間7時46分，地點位於台南市安南區新寮鎮安宮，根據信徒指出，當時廟方正在進行遶境活動，現場施放煙火與鞭炮期間，驚傳有人遭擊傷頭部，現場一度出現頭破血流情形，於是有人見狀後，趕緊打電話報案，警消人員接獲通報後，立即趕抵現場。

廣告 廣告

警消指出，同仁接獲通報後，立即趕抵現場，消防隊派遣安南分隊前往救援，救護人員到場後，確認傷者為55歲周姓男子，所幸該男子意識清楚但全身無力，頭部有擦傷情形，隨即給予緊急處置，並以救護車送往台南市立安南醫院治療。



台南市警三分局初步調查指出，受傷男子疑似為廟方相關人員，可能在處理未爆鞭炮時不慎受傷。目前實際肇事原因及責任歸屬，警方已展開調查，全力釐清中。

延伸閱讀

影/國1三義段驚人「8車追撞」！嚴重紫爆中

越籍女騎士貪快違規左轉！ 高雄國軍閃避不及魂斷營區外

中榮疑讓廠商進手術室執刀！3醫師停止手術 2人免兼主管職